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13:00¡Á FOOD/ÊªÈÎ¥¨¥ê¥¢¥ª¡¼¥×¥ó
14:00¡Á SHOW-WA LIVE
14:30¡Á MATSURI LIVE
15:30¡Á ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º ¥À¥ó¥¹¥·¥ç¡¼(¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢M¡ùSplash!!¡¢MARINES DANCE ACADEMY)
16:00¡Á avex dance master Dance show case choreographed by Hayate & MASATO
17:00¡Á ZOZOTOWN ¡ß Da-iCE FASHION SHOW
17:20¡Á Da-iCE OFFICIAL SHOP ¡õ POPUP STORE FASHION SHOW
18:10¡Á Da-iCE LIVE
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