西酒造(鹿児島県日置市)は、数量限定となる「御岳 THE FIRST EDITION BOURBON BARRELS」の抽選販売の申し込み受付を、10月1日の11時よりTHE ONTAKE DISTILLERY WEBにて開始する。御岳 THE FIRST EDITION BOURBON BARRELS「御岳 THE FIRST EDITION BOURBON BARRELS」は、西酒造が運営する御岳蒸留所で製造したシングルモルト第2弾。その特徴は、厳選した樽を使用している点にある。

アメリカ・ケンタッキー州バーボン郡で製造されるバーボンウイスキーの熟成に用いた樽は、中の液体を払い出した後は、さらなるバーボンウイスキーの熟成には使用できない。これらのバーボン樽は“内面を焦がしたホワイトオークの新樽”を使うことがアメリカの法律によって義務付けられているからだ(この樽によって、熟成期間にスモーキーフレーバーとバニラ、カラメルなどの甘い香味が、樽からバーボンウイスキーに付与される)。「御岳 THE FIRST EDITION BOURBON BARRELS」では熟成を終えたこのバーボン樽を再利用するのだが、ひとつひとつ内側の焦げの香りを確かめて選定。リペアにおいても職人の手によるオリジナルオーダーでメンテナンスしており、良質なファーストフィル・バーボン樽を熟成に使用している。完成した「御岳 THE FIRST EDITION BOURBON BARRELS」はクリーミーな風味や土、穀物のニュアンス。ドライアプリコットやレーズンの甘い香り、ヘーゼルナッツやナツメグの複雑で力強い香りが立ち上り、スムーズな飲み口とスパイシーなアクセントが楽しめるとしている。御岳蒸留所テイスティングには、牡蠣の燻製オイル漬けやカナッペ、脂身のうまみを感じられる鴨燻製との相性が良い。粗挽きペッパーをまぶすことで、ウイスキーに感じるスパイシー感とも同調し、さらなる旨さが口に広がる。○御岳 THE FIRST EDITION BOURBON BARRELS抽選販売開始日時:10月1日 11時〜価格:1万4,300円度数:43%原材料名:モルト内容量:700ml