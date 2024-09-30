ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ドイツ消費者物価指数（速報）（9月）
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 1.9%（前年比)
予想 N/A 前回 -0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 N/A 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
南アフリカ貿易収支（8月）
予想 N/A 前回 176.0億ランド
21:50
ボウマンFRB理事、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
22:00
ラガルドECB総裁、欧州議会出席
22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（9月）
予想 46.0 前回 46.1
1日
2:55
パウエルFRB議長、全米企業エコノミスト協会（NABE）講演（質疑応答あり）
5:10
グリーン英中銀委員、全米企業エコノミスト協会（NABE）「世界の金融政策」討論会参加
※予定は変更されることがあります。
ドイツ消費者物価指数（速報）（9月）
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 1.9%（前年比)
予想 N/A 前回 -0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 N/A 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
南アフリカ貿易収支（8月）
予想 N/A 前回 176.0億ランド
21:50
ボウマンFRB理事、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）
22:00
ラガルドECB総裁、欧州議会出席
22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（9月）
予想 46.0 前回 46.1
1日
2:55
パウエルFRB議長、全米企業エコノミスト協会（NABE）講演（質疑応答あり）
5:10
グリーン英中銀委員、全米企業エコノミスト協会（NABE）「世界の金融政策」討論会参加
※予定は変更されることがあります。