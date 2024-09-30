21:00　
ドイツ消費者物価指数（速報）（9月）
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)　
予想　N/A　前回　1.9%（前年比)　
予想　N/A　前回　-0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　N/A　前回　2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

南アフリカ貿易収支（8月）
予想　N/A　前回　176.0億ランド

21:50　
ボウマンFRB理事、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）

22:00　
ラガルドECB総裁、欧州議会出席

22:45
米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（9月）
予想　46.0　前回　46.1

1日
2:55　
パウエルFRB議長、全米企業エコノミスト協会（NABE）講演（質疑応答あり）

5:10　
グリーン英中銀委員、全米企業エコノミスト協会（NABE）「世界の金融政策」討論会参加


※予定は変更されることがあります。