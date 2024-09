『CDTVライブ！ライブ！』に、Aぇ! group、Da-iCE、iri、ME:I、星街すいせいらの出演が決定！【出演者ラインナップ掲載】

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■星街すいせいは、番組初のVTuber出演者。リアルとバーチャルが交差する熱いステージを展開!

10月7日、18時30分よりTBS『CDTVライブ!ライブ!』が2時間半にわたって生放送(※18:30~19:00は一部地域を除く)。このたび、番組を彩る豪華アーティストと披露する楽曲が発表された。

■出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名五十音順)

iri「Swamp」

Aぇ! group「Gotta Be」

CANDY TUNE「キス・ミー・パティシエ」

こっちのけんと「はいよろこんで」

Da-iCE「TAKE IT BACK」「I wonder」

東方神起「Why?(Keep Your Head Down)」「SWEET SURRENDER」

星街すいせい「ビビデバ」「新曲(タイトル未発表)」

ME:I「Hi-Five」

ONE N’ ONLY「Fiesta」

<名曲ライブ!ライブ!>

佐野晶哉(Aぇ! group)(絢香「三日月」)

■『CDTVライブ!ライブ!』にVTuberが初登場!

人気VTuberグループ「ホロライブ」に所属し、バーチャル界を代表する歌姫として知られる、星街すいせいが、バイラルヒットを記録中の話題曲「ビビデバ」と、新曲(タイトル未発表)をそれぞれテレビ初披露。リアルとバーチャルが交差する、熱いステージは必見だ。

Aぇ! groupは、疾走感のある最新ロックナンバー「Gotta Be」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。熱

量MAXの彼らにしか歌えない熱いステージに注目だ。

メジャーデビュー10周年を迎えたDa-iCEは、最新曲「TAKE IT BACK」をパフォーマンス。iriは、ギターのイントロが印象的な話題のドラマ主題歌「Swamp」をフルサイズでテレビ初披露する。

秋の音楽シーンを彩る話題曲&人気曲ライブも続々決定。ME:Iは人気曲「Hi-Five」ゆらゆらMirage ver.を披露。こっちのけんとは大バズり中の沼ソング「はいよろこんで」をバンドバージョンで。Da-iCEは人気曲「I wonder」をそれぞれフルサイズで届ける。

東方神起の出演も決定。代表曲「Why?(Keep Your Head Down)」と最新曲「SWEET SURRENDER」の豪華2曲メドレーを披露する。

大人気企画「名曲ライブ!ライブ!」には、佐野晶哉(Aぇ! group)が初参戦。名曲として知られる絢香の「三日月」を歌い上げる。

若手最注目株アーティストの、熱い対バンライブも見どころ。超特急の弟分、ONE N’ ONLYは、激しく情熱的なビートで魅せる新曲「Fiesta」を、FRUITS ZIPPERの妹分、CANDY TUNEは、SNSで話題の「キス・ミー・パティシエ」を披露。新進気鋭の若手たちが織りなす、熱いステージは見逃せない。

さらに、番組では【最新月間ランキング】&【2024年最新億超えソング】を大発表。果たして、どんな楽曲がランクインしているのか、注目だ。

■『TBSバラエティ ハッピーアワー』絶賛実施中!

9月23日から、4週連続で『TBSバラエティ ハッピーアワー』と題して、月曜から金曜のバラエティ番組を、30分早い、18時30分から放送するキャンペーンを実施中(※関東ローカルおよび一部地域をのぞく)。本キャンペーンを記念して、データ放送で参加できる「よる6:30プレゼントキャンペーン」も同時開催。詳細は特設サイトをチェックしよう

番組情報

TBS『CDTVライブ!ライブ!』

10/07(月)18:30~21:00 ※18:30~19:00は一部地域を除く

進行:えとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)

『TBSバラエティ ハッピーアワー』特設サイト

https://www.tbs.co.jp/tbsvariety/

『CDTVライブ!ライブ!』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/