ÅìÊý¿Àµ¯¡¢10·î7ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖCDTV¥é¥¤¥Ö!¥é¥¤¥Ö!¡×¤Ë½Ð±é·èÄê¡ª¹ë²Ú2¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª

TBSでは、10月7日(月)よる6時30分から「CDTVライブ!ライブ!」を2時間半にわたって生放送でお届け。番組を彩る豪華アーティストと披露する楽曲が発表された。「CDTVライブ!ライブ!」にVTuberが初登場! 人気VTuberグループ「ホロライブ」に所属し、バーチャル界を代表する歌姫として知られる星街すいせいが登場しライブを披露する。バイラルヒットを記録中の話題曲「ビビデバ」と新曲をそれぞれテレビ初披露。リアルとバーチャルが交差する、熱いステージは必見だ。

Aぇ! groupは、疾走感のある最新ロックナンバー「Gotta Be」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。熱量MAXの彼らにしか歌えない熱いステージに注目してほしい。さらに、メジャーデビュー10周年を迎えたDa-iCEは、最新曲「TAKE IT BACK」をライブ! iriは、ギターのイントロが印象的な話題のドラマ主題歌「Swamp」をフルサイズでテレビ初披露する。そして、秋の音楽シーンを彩る話題曲&人気曲ライブが続々決定! ME:Iは、人気曲「Hi-Five」ゆらゆらMirage ver.を披露。さらに、こっちのけんとは、大バズり中の沼ソング「はいよろこんで」をバンドバージョンで、Da-iCEは、人気曲「I wonder」をそれぞれフルサイズでお届けする。さらに、放送では最新月間ランキング&2024年最新億超えソングを大発表! 果たして、どんな楽曲がランクインしているのか!?また、東方神起の出演も決定! 代表曲「Why?(Keep Your Head Down)」と最新曲「SWEET SURRENDER」豪華2曲メドレーで披露するほか、大人気企画「名曲ライブ!ライブ!」には、佐野晶哉(Aぇ! group)が初参戦。名曲・絢香の「三日月」を歌い上げる。そして、若手最注目株アーティストの熱い対バンライブも見どころ! 超特急の弟分・ONE N' ONLYは激しく情熱的なビートで魅せる新曲「Fiesta」を、FRUITS ZIPPERの妹分・CANDY TUNEはSNSで話題の「キス・ミー・パティシエ」を披露。新進気鋭の若手たちが織りなす、熱いステージは見逃せない!秋の夜長を彩る、豪華なアーティストたちによる、一夜限りの熱いライブが盛りだくさん。10月7日(月)よる6時30分から2時間半の生放送でお届けする「CDTVライブ!ライブ!」をお楽しみに。

■番組概要

「CDTVライブ!ライブ!」

放送日時:10月7日(月)よる6:30〜9:00(※よる6:30〜7:00までは一部地域を除く)

進行:えとちゃん(江藤愛TBSアナウンサー)



<出演アーティスト・楽曲一覧(※アーティスト名50音順)>

iri「Swamp」

Aぇ! group「Gotta Be」

CANDY TUNE「キス・ミー・パティシエ」

こっちのけんと「はいよろこんで」

Da-iCE「TAKE IT BACK」「I wonder」

東方神起「Why?(Keep Your Head Down)」「SWEET SURRENDER」

星街すいせい「ビビデバ」「新曲(タイトル未発表)」

ME:I「Hi-Five」

ONE N' ONLY「Fiesta」



<名曲ライブ!ライブ!>

佐野晶哉(Aぇ! group)(絢香「三日月」)



<スタッフ>

製作著作:TBS

制作プロデューサー:大木真太郎、盖榾

総合演出:竹永典弘

プロデューサー:寺田裕樹、伊藤隆大



