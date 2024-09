TBS系で10月7日放送の音楽番組『CDTVライブ!ライブ!』2時間半スペシャル(後6:30〜 ※後7:00までは一部地域を除く)の出演アーティストと楽曲が9月30日、発表された。VTuberが番組初登場することに。人気VTuberグループ「ホロライブ」に所属し、バーチャル界を代表する歌姫、星街すいせいがライブを披露する。バイラルヒット中の話題曲「ビビデバ」と新曲(タイトル未発表)をそれぞれテレビ初披露。リアルとバーチャルが交差する熱いステージを展開する。

Aぇ! groupは、疾走感のある最新ロックナンバー「Gotta Be」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスへ。メジャーデビュー10周年を迎えたDa-iCEは最新曲「TAKE IT BACK」を披露。iriはドラマ『スカイキャッスル』主題歌で、ギターのイントロが印象的な「Swamp」をフルサイズでテレビ初披露する。ME:Iは人気曲「Hi-Five」ゆらゆらMirage ver.を、こっちのけんとはTikTokを中心にバズっている沼ソング「はいよろこんで」をバンドバージョンで、Da-iCEは人気曲「I wonder」をそれぞれフルサイズで届ける。東方神起の出演も決定。代表曲「Why?(Keep Your Head Down)」と最新曲「SWEET SURREN-DER」の2曲をメドレーで披露する。人気企画「名曲ライブ!ライブ!」には、佐野晶哉(Aぇ! group)が初参戦。絢香の名曲「三日月」を歌い上げる。若手注目株の熱い対バンライブも見どころ。超特急の弟分・ONE N’ ONLYは激しく情熱的なビートで魅せる新曲「Fiesta」を、FRUITS ZIPPERの妹分・CANDY TUNEはSNSで話題の「キス・ミー・パティシエ」を披露する。このほか、最新月間ランキングや2024年最新億超えソングも発表する。■『CDTVライブ!ライブ!』2時間半SP出演アーティスト・楽曲一覧iri「Swamp」Aぇ! group「Gotta Be」CANDY TUNE「キス・ミー・パティシエ」こっちのけんと「はいよろこんで」Da-iCE「TAKE IT BACK」「I wonder」東方神起「Why?(Keep Your Head Down)」「SWEET SURRENDER」星街すいせい「ビビデバ」「新曲(タイトル未発表)」ME:I「Hi-Five」ONE N’ ONLY「Fiesta」※50音順▼名曲ライブ!ライブ!佐野晶哉(Aぇ! group)「三日月」(絢香)