King & Princeが、通算6枚目となるオリジナルアルバム『Re:ERA』(リエラ/10月14日配信、12月11日CD発売)のプロモーション映像「WOW」-"Re:ERA beginning'' ver.-を公開した。コンセプトアルバムの核である『Re:ERA計画』なる物語の序章となる作品となっており、すでに公開されている「Re:ERA」Teaser映像へと続く作品となっている。

新曲「WOW」は、アーティスト・三浦大知と日本を代表する音楽プロデューサーであるUTA氏と高橋海人(※高=はしごだか)とのコラボ制作となっており、振り付けは三浦が担当。きょう30日からサブスク(音楽ストリーミングサービス)や音楽ダウンロードサービスにて配信スタートした。なお、「WOW」の本編Music Videoは後日公開予定。グループ初のコンセプトアルバムとなる今作は、全曲を通じて一つの物語が描かれており、収録曲数分の全16体のキャラクターなどを高橋が描き下ろした。楽曲からインスパイアされたキャラクターや壮大なストーリーまで創り上げている。収録楽曲は、新曲「WOW」や「halfmoon」「moooove!!」「愛し生きること」「MAGIC WORD」を含めて16曲が収録される。また、初回限定盤Aの特典映像には、「WOW」Music Videoや「WOW」Music Video Behind the scenesと「6歳は誰だ!? 同期当てクイズ」を収録、初回限定盤Bの特典映像には、『Re:ERA』Behind the scenesや「POPSTAR in the KINGDOM」Behind the scenesと「染み」Behind the scenesが収録される。