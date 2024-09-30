阪急メンズ東京にドイツウォッチが集結、日本限定品や希少モデルを展示販売
阪急メンズ東京地下1階のウォッチコンシュルジュ「FORTUNE TIME」は、「ノモス グラスヒュッテ」をはじめとするドイツウォッチを集め、それぞれのブランドのこだわりを楽しめるフェアを開催する。期間は10月1日から31日まで。
今回開催の「ドイツウォッチフェア」では、取り扱うブランドの希少モデルや限定モデルを展示販売。購入の際にはストラップやオリジナルノベルティグッズのプレゼント(数量限定の場合有り)といったサービスも提供される。
フェアの詳細は以下の通り。
開催時期：10月1日〜10月31日 11:00〜20:00(土日祝)/12:00〜20:00(平日)
取扱ブランド：ノモス グラスヒュッテ、ミューレグラスヒュッテ、ハンハルト、ユンハンス、マイスタージンガー、ラコ、ツェッペリン
開催店舗：ウォッチコンシェルジュ「FORTUNE TIME」
※定休日などは施設に準ずる。
取り扱う商品の一部は以下の通り。
○ノモス グラスヒュッテ タンジェント ネオマティック ローズゴールド 日本限定
ノモス グラスヒュッテ タンジェント ネオマティック ローズゴールド 日本限定
品番：NM160S2
価格：159万5,000円
ケース素材：K18ローズゴールド、サファイアクリスタルバック
ケースサイズ/厚み：35mm/6.9mm
ストラップ素材：ホーウィン社製シェルコードバン
風防：サファイヤクリスタル
防水性：3気圧防水
ムーブメント：自社製キャリバー「DUW3001」(自動巻き)
販売本数：日本限定20本
○ミューレグラスヒュッテ スポーティボ トラベルGMT(10月中旬ごろ入荷予定)
ミューレグラスヒュッテ スポーティボ トラベルGMT
品番：M1-52-13-MB
価格：53万9,000円
ケース素材：ステンレススチール(ポリッシュ仕上げ)
ケースサイズ：42.5mm
ストラップ素材：メタルストラップ
風防：両面無反射サファイアクリスタル
防水性：30気圧防水
ムーブメント：SW 330-2,Version Mühle.自動巻き
パワーリザーブ約56時間
○ユンハンス マイスター パイロット オートマティック ネイビーブルー
ユンハンス マイスター パイロット オートマティック ネイビーブルー
品番：27 4397 00
価格：42万4,600円
ケース素材：DLC加工ステンレススチール
ケースサイズ：43.3mm
ストラップ素材：リベット付きレザーストラップ
風防：両面無反射コーティング 湾曲サファイアガラス
防水性：10気圧防水
ムーブメント：自動巻き J800.1.6
○ハンハルト パイオニア リミテッド レッド×グレイ
ハンハルト パイオニア リミテッド レッド×グレイ
品番：H702L.240-0410
価格：71万5,000円
ケース素材：ステンレススチール
ケースサイズ：39mm
ストラップ素材：カーフスキン・アルカンターラ(人工皮革スエード)
風防：サファイアガラス、スクリューダウンバック(SS)
防水性：10気圧防水
ムーブメント：手巻き クロノグラフ selita AMT 5100 MB
販売本数：世界限定140本
○ラコ オリジナル パイロット シュパイヤー
ラコ オリジナル パイロット シュパイヤー
品番：862095
価格：19万8,000円
ケース素材：ステンレススチール(サンドブラスト)・「FL23883」刻印ケース(側面/裏蓋)
ケースサイズ：39mm
ストラップ素材：カーフレザー(ダークブラウン)
風防：サファイアガラス(ドーム型/反射防止)
防水性：5気圧防水
ムーブメント：自動巻き Sellita SW 200-1
○ツェッペリン 100周年記念シリーズ オートマティック クロノグラフ 阪急メンズ東京フォーチュンタイム限定モデル
ツェッペリン 100周年記念シリーズ オートマティック クロノグラフ 阪急メンズ東京フォーチュンタイム限定モデル
品番：8618-1-FT
価格：37万4,000円
ケース素材：ステンレススチール
ケースサイズ：43mm
ストラップ素材：ステンレススチール カーフレザーストラップ付属
風防：サファイアガラス
防水性：5気圧防水
ムーブメント：自動巻き
今回開催の「ドイツウォッチフェア」では、取り扱うブランドの希少モデルや限定モデルを展示販売。購入の際にはストラップやオリジナルノベルティグッズのプレゼント(数量限定の場合有り)といったサービスも提供される。
開催時期：10月1日〜10月31日 11:00〜20:00(土日祝)/12:00〜20:00(平日)
取扱ブランド：ノモス グラスヒュッテ、ミューレグラスヒュッテ、ハンハルト、ユンハンス、マイスタージンガー、ラコ、ツェッペリン
開催店舗：ウォッチコンシェルジュ「FORTUNE TIME」
※定休日などは施設に準ずる。
取り扱う商品の一部は以下の通り。
○ノモス グラスヒュッテ タンジェント ネオマティック ローズゴールド 日本限定
ノモス グラスヒュッテ タンジェント ネオマティック ローズゴールド 日本限定
品番：NM160S2
価格：159万5,000円
ケース素材：K18ローズゴールド、サファイアクリスタルバック
ケースサイズ/厚み：35mm/6.9mm
ストラップ素材：ホーウィン社製シェルコードバン
風防：サファイヤクリスタル
防水性：3気圧防水
ムーブメント：自社製キャリバー「DUW3001」(自動巻き)
販売本数：日本限定20本
○ミューレグラスヒュッテ スポーティボ トラベルGMT(10月中旬ごろ入荷予定)
ミューレグラスヒュッテ スポーティボ トラベルGMT
品番：M1-52-13-MB
価格：53万9,000円
ケース素材：ステンレススチール(ポリッシュ仕上げ)
ケースサイズ：42.5mm
ストラップ素材：メタルストラップ
風防：両面無反射サファイアクリスタル
防水性：30気圧防水
ムーブメント：SW 330-2,Version Mühle.自動巻き
パワーリザーブ約56時間
○ユンハンス マイスター パイロット オートマティック ネイビーブルー
ユンハンス マイスター パイロット オートマティック ネイビーブルー
品番：27 4397 00
価格：42万4,600円
ケース素材：DLC加工ステンレススチール
ケースサイズ：43.3mm
ストラップ素材：リベット付きレザーストラップ
風防：両面無反射コーティング 湾曲サファイアガラス
防水性：10気圧防水
ムーブメント：自動巻き J800.1.6
○ハンハルト パイオニア リミテッド レッド×グレイ
ハンハルト パイオニア リミテッド レッド×グレイ
品番：H702L.240-0410
価格：71万5,000円
ケース素材：ステンレススチール
ケースサイズ：39mm
ストラップ素材：カーフスキン・アルカンターラ(人工皮革スエード)
風防：サファイアガラス、スクリューダウンバック(SS)
防水性：10気圧防水
ムーブメント：手巻き クロノグラフ selita AMT 5100 MB
販売本数：世界限定140本
○ラコ オリジナル パイロット シュパイヤー
ラコ オリジナル パイロット シュパイヤー
品番：862095
価格：19万8,000円
ケース素材：ステンレススチール(サンドブラスト)・「FL23883」刻印ケース(側面/裏蓋)
ケースサイズ：39mm
ストラップ素材：カーフレザー(ダークブラウン)
風防：サファイアガラス(ドーム型/反射防止)
防水性：5気圧防水
ムーブメント：自動巻き Sellita SW 200-1
○ツェッペリン 100周年記念シリーズ オートマティック クロノグラフ 阪急メンズ東京フォーチュンタイム限定モデル
ツェッペリン 100周年記念シリーズ オートマティック クロノグラフ 阪急メンズ東京フォーチュンタイム限定モデル
品番：8618-1-FT
価格：37万4,000円
ケース素材：ステンレススチール
ケースサイズ：43mm
ストラップ素材：ステンレススチール カーフレザーストラップ付属
風防：サファイアガラス
防水性：5気圧防水
ムーブメント：自動巻き