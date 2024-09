「niko and ... × Coffee Supreme」の限定コラボに注目！ロゴウェアやキーホルダーなどのグッズをGetして

ニュージーランド発のコーヒーロースター「Coffee Supreme(コーヒースプリーム)」が、スタイルエディトリアルブランド「 niko and ... (ニコアンド)」とコラボレーション。東京・原宿にある旗艦店「niko and ... TOKYO」が10周年を記念した本コラボでは、ウェアやトートバッグなどの限定グッズがお目見えします。「niko and ...」の一部店舗では、10月25日(金)より一般販売が順次スタート。

いち早く手に入れたい方は、10月1日(火)から先行販売が開始される「niko and ... TOKYO」の店舗や、「niko and ...」の公式WEBストアで行われる予約販売をチェックしてみてくださいね。「niko and ... × Coffee Supreme」のコラボウェアを手に入れよ2024年10月で7周年を迎える「COFFEE SUPREME 渋谷店」と、同月に10周年を迎える「niko and ... TOKYO」。共に渋谷・原宿のトレンドを牽引する存在である両ブランドがタッグを組み、コラボグッズを展開します。まず注目したいのは、10周年を記念して限定作成されたコラボロゴを施したスウェット「COFFEE S SWEATPO」(税込6930円)。カラーは、「COFFEE SUPREME」のブランドカラーである『レッド』や『オフ』、コーヒーを連想させる『ブラウン』の3色展開ですよ。サイズは、『M』と『L』2種類です。同じく「COFFEE SUPREME」のブランドカラーを取り入れた、『マグ』や『ソックス』型のキーホルダー「OR CS PVCキーホルダー」(税込880円)も登場しています。カラバリ豊富なコラボトートバッグにもご注目!「OR CSトートバッグ」(税込1430円)は、『レッド』『ピンク』『アイボリー』『ブラウン』『ライトグリーン』『ブルー』『パープル』の7色からなる、豊富なカラーバリエーションでラインナップ。『レッド』は、「niko and ...」の公式WEBストア限定カラーです。より大容量なトートバッグ、「CS Reserva TOTE」(税込6600円)にも注目してみて。こちらは、『ブラウン』と『ブルー』の2種類から選べますよ。原宿の「niko and ... TOKYO」店でコーヒーサーブイベントが開催10月5日(土)と6日(日)には、「niko and ... TOKYO」店で「TOKYO FOOD BROTHERS」関連の商品をショッピングした人を対象に、コーヒーを1杯無料で提供するイベントを開催。コラボグッズをゲットすると共に、風味豊かなコーヒーを味わってみてはいかがでしょうか?「niko and ...」の公式WEBストアhttps://www.dot-st.com/参照元:Coffee Supreme Japan株式会社 プレスリリース