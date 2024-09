ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。9月28日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(9月28日(土)付)を発表しました。

ランキング圏外から再登場↑ 今年メジャーデビュー10周年! 4月17日(水)に配信リリースした同曲は、TikTok総再生回数8億回再生を突破しています。初登場! 18日(水)にリリースされた12枚目のシングル。11月19日(火)からは全国4都市を巡る全国ツアーが開催されます。初登場! アート作家、アパレルブランドのバイヤーなど、いろんな顔をもつ25歳のシンガーソングライター。「FUJI ROCK FESTIVAL '24」にも出演しました。先週の14位から7ランクアップ↑ 9月20日(金)に配信リリースされた楽曲で、10月30日(水)には同曲も収録されているコンセプトアルバム『ネビュラロマンス 前篇』がリリースされます。ランキング圏外から再登場↑ INIは、神奈川県・ぴあアリーナMMでファンコンサート「2024 INI FAN-CON TOUR [FLIP THE CIRCLE]」を開催。21日(土)〜23日(月・振休)の3日間で約2万6,000人を動員しました。先週4位から1ランクダウン↓ 23日(月・振休)に開催された「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」で大トリをつとめたサザン。同フェス史上最長となる約100分全19曲を披露しました。先週6位から2ランクアップ↑ 同曲は、27日(金)に公開された菅田将暉(すだ・まさき)さん主演映画「Cloud クラウド」のインスパイアソングになっています。先週と変わらず第3位! 28日(土)から全国アリーナツアー「AIMYON TOUR 2024−25」が、千葉県・LaLa arena TOKYO-BAYでスタートしました。先週の1位から1ランクダウン↓ 8月21日(水)にリリースされた6枚目アルバム『LOST CORNER』が、累積売り上げ50万枚を突破! ソロアーティストによるアルバム2作品連続で50万枚超えは、令和になって初の快挙です。そして、今週の第1位は……?先週の2位から1ランクアップ↑ 同曲が主題歌になっている月9ドラマ「海のはじまり」(フジテレビ系)は、23日(月・振休)に最終回を迎えました。――今回の放送では、石川県のイオンモール白山から公開生放送! ゲストパートに私立恵比寿中学の星名美怜(ほしな・みれい)さん、風見和香(かざみ・ののか)さんをお迎えして、12月14日(土)に東京・J:COMホール八王子で開催されるライブ「私立恵比寿中学 クリスマス学芸会2024Twinkle Twinkle ebiiiiiiiiii Star」のお話などを伺いました。

イオンモール白山での公開生放送の様子(左から)安田レイ、風見和香さん、星名美怜さん、ジョージ・ウィリアムズ



