【台風情報】大型で非常に強い台風18号(クラトーン) 最大瞬間風速70メートルに 沖縄・宮古島地方のこの後の天気は 台風の進路と勢力は
気象庁が9月30日18時45分に発表した内容です。
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30日18時の実況
種別 台風
大きさ 大型
強さ 非常に強い
存在地域 バシー海峡
中心位置 北緯20度30分 (20.5度)
東経120度50分 (120.8度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 150 km (80 NM)
15m/s以上の強風域 全域 500 km (270 NM)
01日18時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯21度05分 (21.1度)
東経119度50分 (119.8度)
進行方向、速さ 西北西 ゆっくり
中心気圧 925 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 230 km (125 NM)
02日15時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯22度10分 (22.2度)
東経120度20分 (120.3度)
進行方向、速さ 北北東 ゆっくり
中心気圧 935 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (95 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (135 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 320 km (175 NM)
03日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯24度00分 (24.0度)
東経122度35分 (122.6度)
進行方向、速さ 北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)
04日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 東シナ海
予報円の中心 北緯26度25分 (26.4度)
東経124度25分 (124.4度)
進行方向、速さ 北北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
05日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 東シナ海
予報円の中心 北緯28度05分 (28.1度)
東経124度50分 (124.8度)
進行方向、速さ 北 ゆっくり
中心気圧 994 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
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■宮古島地方の気象
宮古島地方気象台が9月30日17時02分に発表した内容です。
大型で非常に強い台風第１８号は、台湾付近を北東に進み、１０月３日は宮古島地方に接近するおそれがあります。うねりを伴う高波に警戒し、強風や高潮、大雨に十分注意してください。
［気象概況］
大型で非常に強い台風第１８号は、３０日１５時にはバシー海峡の北緯２０度３０分、東経１２１度１０分にあって、１時間におよそ１０キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで中心から半径１５０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心から半径５００キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
台風第１８号は、今後進路を北東に変え、１０月３日は宮古島地方に接近するおそれがあります。
［波の予想］
３０日に予想される波の高さ
宮古島地方 ４メートル うねりを伴う
１０月１日に予想される波の高さ
宮古島地方 ４メートル うねりを伴う
１０月２日に予想される波の高さ
宮古島地方 ５メートル うねりを伴う
［風の予想］
１０月２日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）
宮古島地方 南東の風 ２０メートル （３０メートル）
［防災事項］
宮古島地方の沿岸の海域では、台風の影響でうねりを伴いしけており、１０月３日は大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒してください。また、台風の進路等によっては、１０月３日は暴風や警報級の高潮、警報級の大雨となるおそれがあります。
■宮古島市のこのあと、週間天気
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全国のこんや、週間天気
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