Î©Ì±ÂåÉ½¡Ö¹ñ²ñ·Ú»ë¡×¤ÈÈãÈ½¡¡Â¾¤ÎÌîÅÞ¤ÈÏ¢·È¶¨µÄ²ÃÂ®¤Ø
¡¡ÌîÅÞ¤Ï30Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÌÐÁíºÛ¤Î¼¡´ü½°±¡ÁªÆüÄøÈ¯É½¤ËÈ¿È¯¡¢ÂÐ·è»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ï¡Ö¼óÁê½¢Ç¤Á°¤Ç¹ñ²ñ·Ú»ë¤À¡×¤ÈÈãÈ½¡£¸õÊä°ìËÜ²½¤ò´Þ¤áÂ¾¤ÎÌîÅÞ¤ÈÂÐÏÃ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÁªµóÀï¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤òÁèÅÀ¤Ë¿ø¤¨¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤ÏºÇÂç¤Î»Ù»ýÃÄÂÎ¡¦Ï¢¹ç¤ÎË§ÌîÍ§»Ò²ñÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢½°±¡Áª¤Ç¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò´Þ¤á¤¿Ï¢·È¤ÎÉ¬Í×À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£ÌÌ²ñ¸å¡¢ÌîÅÞ¤¬¶¥¹ç¤¹¤ëÁªµó¶è¤Ç¤Ï¡Ö¼«À©¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¼«À©¤¹¤ë¡£ÂÐÏÃ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾ðÀªÄ´ºº¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨Î©Ì±¤Î¸õÊä¼Ô¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£