Íòè½ºÚ¡¢Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Ê¥¤¥á¥Á¥§¥óSHOT¤ËÈ¿¶Á¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
9·î29Æü¡¢Íòè½ºÚ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡ÉNEW¥Ø¥¢SHOT¤ò¸ø³«
Íò¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÌµ»ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°È±ºî¤Ã¤Æ¥ì¥¤¥ä¡¼Æþ¤ì¤Æ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¤è¡×¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÈ±¤òÀ÷¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼«»£¤êSHOT¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª ¡Ê¤Þ¤¿¼ÖÆâ¤Ç¤´¤á¤ó¾Ð¡Ë¡×¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢È±ÌÀ¤ë¤¤»þ¤ÏÌÜ¤Î¿§¤¬°Å¤¯¸«¤¨¤Æ¡¢ È±°Å¤¯¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸«¤¨¤ë¡ªµ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¤É¤¦¡©¡©¡×¤È¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤³¤ÎÈþ½÷¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤ì¤¤¤ÊÆ·¡×¡Ö¤ªÉ±ÍÍ´¶¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Íò¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØViVi¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥Þ¥¤¥¹¥â¡¼¥ë¥é¥ó¥É¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÂè45²ó»³Ï©¤Õ¤ß»Ò±Ç²è¾Þ¡×¤Î¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë