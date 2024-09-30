ÁíºÛÁªÀËÇÔ¡¢Ìò¿¦¸Ç¼¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ï¤É¤³¤Ø¡¡¡Ö¿·ÅÞ·ëÀ®¡×¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¢¼±¼Ô¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¸½¼ÂÌ£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê(63)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿·ÅÞ·ëÀ®¡×¤Î²±Â¬¤âÎ®¤ì¤Æ¡¢X¤Ç°ì»þ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢ÅÞÌò°÷¤ä³ÕÎ½¤Ø¤Î½¢Ç¤¤ò¸Ç¼¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¯ºö¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡×
¡Ö»ä¤è¤ê¤âÌ¤Æþ³Õ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½è¶ø¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡£TBS¤Î2024Ç¯9·î28ÆüÉÕ¥¦¥§¥ÖÈÇµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡¢ÀÐÇËÌÐ¿·ÁíºÛ¡Ê67¡Ë¤«¤éÅÞ¤ÎÁíÌ³²ñÄ¹¤ÎÂÇ¿Ç¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ½¢Ç¤¤ò¸Ç¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö³ÕÎ½¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤Æ¤â¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Ë¤Ï²Ã¤ï¤é¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¼Ò¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈ¯¸À¤òÊó¤¸¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤ËÈÝÄêÅª¤ÊÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤È¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤Ã¤¤êÊª¤ò¿½¤¹¥¿¥«ÇÉÅª¤ÊÈ¯¸À¤Ç¡¢¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â»Ô»á¤ò¿ä¤¹¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¹â»Ô»á¤ËÆþ¤ì¤¿¹ñ²ñµÄ°÷173¿Í¤Ç¿·ÅÞ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈX¾å¤Ç´êË¾¤â½Ð¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºî²È¤ÎÉ´ÅÄ¾°¼ù»á¤È²ÏÂ¼¤¿¤«¤·Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤È¤Î¶¦Æ®¤âÇ°Æ¬¤Ë¡¢¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¡Ö¡ØÁíÌ³²ñÄ¹¡Ù¤ò½³¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¤¬¡Ø¿·ÅÞ·ëÀ®¡Ù¤«¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿·ÅÞ·ëÀ®¡×¤ÎÃ±¸ì¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô»á¤Ï¡¢·èÁªÅêÉ¼¤ÇÁ±Àï¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÅÞÆâ¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö´´»öÄ¹¥Ý¥¹¥È°Ê³°¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â°ìÉô¤Ç½Ð¤¿¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢°ìÂÎ¤Ê¤¼ÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤Èµ÷Î¥¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÍÇÏÀ²³¤¤µ¤ó¤Ï9·î30Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤·Æþ³Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ò»¦¤·¤Æ¡¢»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤È¤ÏÀ¯ºö¤¬Âç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢Æþ³Õ¤Ê¤É¤»¤º¤Ë¡¢¼«Í³¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼¡¤ÎÁíºÛÁª¤ò¤Ë¤é¤ó¤Ç¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤»¤º¡¢¤½¤ÎÀ¯ºö¤Ë¤¯¤ß¤·¤Ê¤¤Æ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡×
¹â»Ô»á¤¬´´»öÄ¹¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤Î°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤¬¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¹â»Ô»á¤ÎÈ¯¸À¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¹â»Ô¤µ¤ó¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅÞ¤Î»ÅÀÚ¤ê¤ò¾¡¼ê¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¿²¼ó¤òÁÀ¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°ÂÁ´¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¼êÅÁ¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â»Ô»á¤¬¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÁíºÛÁª¤Ç¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÀï¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¤²¤µ¤Ë¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Î4¡¢5²óÀ¸¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸¢ÎÏ¤â¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¼«Ì±ÅÞ¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¥¸¥êÉÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
º£¸å¡¢¹â»Ô»á¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤â¤·ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Íè²Æ¤Î»²±¡Áª¤ÇÉé¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂà¿Ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï°ìËç´ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Æþ³Õ¤Ê¤É¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
ÀÅ²¬,
ÂçÁ¥,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÆÁÅç,
°ÖÎîº×,
½»Âð,
Ï·¸å,
¿ÀÆàÀî