欧州株 仏ＣＡＣ指数の下げ幅大きい、ステランティスの下げが主導 欧州株 仏ＣＡＣ指数の下げ幅大きい、ステランティスの下げが主導

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欧州株 仏ＣＡＣ指数の下げ幅大きい、ステランティスの下げが主導

東京時間18:45現在

英ＦＴＳＥ100 8288.88（-31.88 -0.38%）

独ＤＡＸ 19371.15（-102.48 -0.53%）

仏ＣＡＣ40 7684.11（-107.68 -1.38%）

スイスＳＭＩ 12199.47（-34.58 -0.28%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



米株価指数先物 時間外取引

東京時間18:45現在

ダウ平均先物DEC 24月限 42653.00（-3.00 -0.01%）

Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限 5790.75（-0.50 -0.01%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 24月限 20210.00（-11.50 -0.06%）



＊欧米系自動車大手ステランティス

通期利益率見通しを引き下げ

自動車市場が減速している一方で競争が激化、同社は生産を縮小し、販売促進対策費を拡大する計画

今年の調整後営業利益率見通しは５．５－７％と従来予想の２桁台から下方修正された

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