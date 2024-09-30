欧州株 仏ＣＡＣ指数の下げ幅大きい、ステランティスの下げが主導
欧州株 仏ＣＡＣ指数の下げ幅大きい、ステランティスの下げが主導
東京時間18:45現在
英ＦＴＳＥ100 8288.88（-31.88 -0.38%）
独ＤＡＸ 19371.15（-102.48 -0.53%）
仏ＣＡＣ40 7684.11（-107.68 -1.38%）
スイスＳＭＩ 12199.47（-34.58 -0.28%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間18:45現在
ダウ平均先物DEC 24月限 42653.00（-3.00 -0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限 5790.75（-0.50 -0.01%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 24月限 20210.00（-11.50 -0.06%）
＊欧米系自動車大手ステランティス
通期利益率見通しを引き下げ
自動車市場が減速している一方で競争が激化、同社は生産を縮小し、販売促進対策費を拡大する計画
今年の調整後営業利益率見通しは５．５－７％と従来予想の２桁台から下方修正された
東京時間18:45現在
英ＦＴＳＥ100 8288.88（-31.88 -0.38%）
独ＤＡＸ 19371.15（-102.48 -0.53%）
仏ＣＡＣ40 7684.11（-107.68 -1.38%）
スイスＳＭＩ 12199.47（-34.58 -0.28%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
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ダウ平均先物DEC 24月限 42653.00（-3.00 -0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限 5790.75（-0.50 -0.01%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 24月限 20210.00（-11.50 -0.06%）
＊欧米系自動車大手ステランティス
通期利益率見通しを引き下げ
自動車市場が減速している一方で競争が激化、同社は生産を縮小し、販売促進対策費を拡大する計画
今年の調整後営業利益率見通しは５．５－７％と従来予想の２桁台から下方修正された