King Gnu、東京ドーム公演のライブ音源＆SixTONES「MASCARA」のセルフカバー音源が配信決定

■ライブ映像作品の反響を受けて、ライブ音源の配信が決定!

King Gnuが9月25日に発売した、初の映像作品『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』の反響を受け、1月に開催された『King Gnu Dome Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」』の東京ドーム公演のライブ音源を10月4日から配信することが決定した。

さらに同日より、常田大希が2021年8月にSixTONESへ楽曲提供した「MASCARA」のセルフカバーのフルサイズ音源も配信スタートする。

リリース情報

2024.09.25 ON SALE

Blu-ray『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』

2024.10.04 ON SALE

DIGITAL ALBUM『King Gnu Dome Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」』

2024.10.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「MASCARA」

King Gnu OFFICIAL SITE

http://kinggnu.jp/