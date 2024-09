“本田仁美が所属”SAY MY NAME、10月16日開催の「東京ガールズコレクション」に出演決定！

iNKODEエンターテインメントの初の新人ガールズグループSAY MY NAMEが、デビュー前から注目を集めている。彼女たちは、10月12日に北九州市・西日本総合展示場 新館で開かれる「TGC KITAKYUSHU 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION」のステージに立つ。ジェジュンが手掛けたSAY MY NAMEは、10月16日の正式デビューを控えて同イベントへの出演を発表し、デビュー前から存在感を放った。

「TOKYO GIRLS COLLECTION」は、国内最大規模のファッションイベントだ。日本の人気スターやモデルのランウェイと、人気歌手のスペシャルステージが繰り広げられるイベントであるだけに、SAY MY NAMEに対する現地での関心の高さを垣間見ることができる見通しだ。彼女たちならではの爽やかなエネルギーと完璧なライブステージで、新人らしい情熱あふれるパフォーマンスを披露し、日本のファンにインパクトを与える予定だ。彼女たちは最近、メンバーのメイ、ソハ、ドヒのコンセプトフォトを公開した。今後も様々なコンテンツの公開を控えており、デビューアルバムに対するグローバルK-POPファンの期待を高めている。