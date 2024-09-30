Stray Kids、日本2ndアルバム「GIANT」リリース決定 通常版ジャケットも公開
【モデルプレス＝2024/09/30】8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）が、11月13日にJAPAN 2nd Album『GIANT』をリリースすることが決定。通常版のジャケット写真も公開された。
【写真】Stray Kids、日本2ndアルバム通常版ジャケット
本作は、日本作品としては約1年9ヶ月ぶりとなるフルアルバム。【初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）】・【初回生産限定盤B（CD＋スペシャルZINE）】・【通常盤初回仕様（CD only）】に加え、各メンバーそれぞれの【FANCLUB会員限定盤（CD Only）】8形態を加えた全11形態でリリースとなる。メインビジュアルの公開に先駆け、通常盤のジャケット写真も公開。さらに、FANCLUB会員限定盤では購入者対象のオフラインでのリアルイベントの開催も決定している。（modelpress編集部）
【初回生産限定盤A : CD＋Blu-ray】
・60P PHOTO BOOK (Type A)
・オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様
・フォトカードA (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)
・オリジナルIDフォトA (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)
・オリジナルフォトステッカー (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)
・Stray Kids折りたたみポスター (約W558×H405mm／メンバー集合絵柄1種)
・Blu-ray ※収録内容は後日発表
【初回生産限定盤B : CD＋スペシャルZINE】
・32P PHOTO BOOK (Type B)
・スペシャルZINE 28P (メンバー手書きメッセージ付)
・オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様
・フォトカードB (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)
・オリジナルIDフォトB (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)
【通常盤 (初回仕様) : CD Only】
・フォトカードC (メンバー別全8種より1枚ランダム封入) ※初回仕様のみ封入
【FANCLUB会員限定盤】全8形態
※Stray Kids OFFICIAL FANCLUB「STAY JAPAN」または「STAY JAPAN MOBILE」会員限定（※完全受注生産限定商品）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Stray Kids、日本2ndアルバム通常版ジャケット
◆Stray Kids、日本2ndアルバム決定
本作は、日本作品としては約1年9ヶ月ぶりとなるフルアルバム。【初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）】・【初回生産限定盤B（CD＋スペシャルZINE）】・【通常盤初回仕様（CD only）】に加え、各メンバーそれぞれの【FANCLUB会員限定盤（CD Only）】8形態を加えた全11形態でリリースとなる。メインビジュアルの公開に先駆け、通常盤のジャケット写真も公開。さらに、FANCLUB会員限定盤では購入者対象のオフラインでのリアルイベントの開催も決定している。（modelpress編集部）
◆Stray Kids JAPAN 2nd Album「GIANT」
【初回生産限定盤A : CD＋Blu-ray】
・60P PHOTO BOOK (Type A)
・オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様
・フォトカードA (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)
・オリジナルIDフォトA (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)
・オリジナルフォトステッカー (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)
・Stray Kids折りたたみポスター (約W558×H405mm／メンバー集合絵柄1種)
・Blu-ray ※収録内容は後日発表
【初回生産限定盤B : CD＋スペシャルZINE】
・32P PHOTO BOOK (Type B)
・スペシャルZINE 28P (メンバー手書きメッセージ付)
・オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様
・フォトカードB (メンバー別全16種より2枚ランダム封入)
・オリジナルIDフォトB (メンバー別全8種より1枚ランダム封入)
【通常盤 (初回仕様) : CD Only】
・フォトカードC (メンバー別全8種より1枚ランダム封入) ※初回仕様のみ封入
【FANCLUB会員限定盤】全8形態
※Stray Kids OFFICIAL FANCLUB「STAY JAPAN」または「STAY JAPAN MOBILE」会員限定（※完全受注生産限定商品）
【Not Sponsored 記事】