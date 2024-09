Stray Kids、11月13日に日本2ndアルバム「GIANT」をリリース！オフラインイベントの開催も決定

Stray Kidsが、2024年11月13日(水)に日本2ndアルバムをリリースする。アルバムタイトルは「GIANT」に決定した。日本2ndアルバム「GIANT」は、日本作品としては約1年9ヶ月ぶりとなる待望のフルアルバムとなる。初回生産限定盤A(CD+Blu-ray)、初回生産限定盤B(CD+スペシャルZINE)、通常盤初回仕様(CD only)に加え、各メンバーそれぞれのFANCLUB会員限定盤(CD Only)8形態を加えた全11形態でリリースとなる。

メインビジュアルの公開に先駆けて、通常盤のジャケット写真も公開された。詳細は追って解禁となるとのことなので、続報を楽しみに待とう。さらに、FANCLUB会員限定盤では購入者対象のオフラインでのリアルイベントの開催も決定! 待望のリアルイベントも是非、併せてチェックしてほしい。Stray Kidsは、10月から放送されるアニメ「神之塔 -Tower of God- 工房戦」の主題歌を担当する。昨日、オープニングテーマが「NIGHT」に決定し、アニメのノンクレジットオープニング映像が公開された。SNSでは、「アニメの世界観もあって、スキズらしさもある神曲!」「早くフルが聴きたい」など既に話題を集めている。そして、8月24日の韓国・ソウル公演を皮切りにスタートしたStray Kids自身最大規模となるワールドツアー「Stray Kids World Tour 」の日本公演「Stray Kids World Tour 」の詳細を発表。待望の日本公演は、11月14日(木)、16日(土)、17日(日)に東京ドーム、12月5日(木)、7日(土)、8日(日)に京セラドーム大阪にて、全6公演が開催される。8月24日、25日、31日、9月1日に開催された韓国・ソウルのKSPO DOME公演でのこだわりぬいた演出や、強烈なパフォーマンスが既に話題となっている今回のワールドツアー。今回の日本公演も、チケットは入手困難なプレミアムチケットとなることが予想される。

■リリース情報

Stray Kids JAPAN 2nd Album「GIANT」

2024年11月13日(水)発売

予約はコチラ



◯初回生産限定盤A : CD+Blu-ray ¥6,800 / ESCL-6024〜6025

*60P PHOTO BOOK(Type A)

*オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様

*フォトカードA(メンバー別全16種より2枚ランダム封入)

*オリジナルIDフォトA(メンバー別全8種より1枚ランダム封入)

*オリジナルフォトステッカー(メンバー別全8種より1枚ランダム封入)

*Stray Kids折りたたみポスター(約W558×H405mm / メンバー集合絵柄1種)



*Blu-ray 収録内容

※後日発表いたします!



◯初回生産限定盤B : CD+スペシャルZINE ¥4,500 / ESCL-6026〜6027

*32P PHOTO BOOK(Type B)

*スペシャルZINE 28P(メンバー手書きメッセージ付)

*オリジナルジャケット・トールケースサイズデジパック仕様

*フォトカードB(メンバー別全16種より2枚ランダム封入)

*オリジナルIDフォトB(メンバー別全8種より1枚ランダム封入)



◯通常盤(初回仕様) : CD Only ¥3,500 / ESCL-6028

*フォトカードC(メンバー別全8種より1枚ランダム封入)※初回仕様のみ封入



◯FANCLUB会員限定盤 8形態

※Stray Kids OFFICIAL FANCLUB「STAY JAPAN」または「STAY JAPAN MOBILE」会員限定(完全受注生産限定商品となります)



<FANCLUB会員限定盤 (Bang Chan盤) : CD Only ¥3,700 / ESC8-190>

*16P PHOTO BOOK (バンチャン絵柄)

*スペシャル両面フォトカード(バンチャン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*ブックレットサイズオリジナル両面カード(バンチャン絵柄2枚封入)



<FANCLUB会員限定盤(Lee Know盤) : CD Only ¥3,700 / ESC8-191>

*16P PHOTO BOOK(リノ絵柄)

*スペシャル両面フォトカード(リノ絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*ブックレットサイズオリジナル両面カード(リノ絵柄2枚封入)



<FANCLUB会員限定盤(Changbin盤) : CD Only ¥3,700 / ESC8-192>

*16P PHOTO BOOK(チャンビン絵柄)

*スペシャル両面フォトカード(チャンビン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*ブックレットサイズオリジナル両面カード(チャンビン絵柄2枚封入)



<FANCLUB会員限定盤(Hyunjin盤) : CD Only ¥3,700 / ESC8-193>

*16P PHOTO BOOK(ヒョンジン絵柄)

*スペシャル両面フォトカード(ヒョンジン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*ブックレットサイズオリジナル両面カード(ヒョンジン絵柄2枚封入)



<FANCLUB会員限定盤(HAN盤) : CD Only ¥3,700 / ESC8-194>

*16P PHOTO BOOK(ハン絵柄)

*スペシャル両面フォトカード(ハン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*ブックレットサイズオリジナル両面カード(ハン絵柄2枚封入)



<FANCLUB会員限定盤(Felix盤) : CD Only ¥3,700 / ESC8-195>

*16P PHOTO BOOK(フィリックス絵柄)

*スペシャル両面フォトカード(フィリックス絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*ブックレットサイズオリジナル両面カード(フィリックス絵柄2枚封入)



<FANCLUB会員限定盤(Seungmin盤) : CD Only ¥3,700 / ESC8-196>

*16P PHOTO BOOK(スンミン絵柄)

*スペシャル両面フォトカード(スンミン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*ブックレットサイズオリジナル両面カード(スンミン絵柄2枚封入)



<FANCLUB会員限定盤(I.N盤) : CD Only ¥3,700 / ESC8-197>

*16P PHOTO BOOK(アイエン絵柄)

*スペシャル両面フォトカード(アイエン絵柄全3種より1枚ランダム封入)

*ブックレットサイズオリジナル両面カード(アイエン絵柄2枚封入)



【店舗別購入者特典】

・Stray Kids応援店(※対象店舗は追って発表いたします):B2告知ポスター

・Sony Music Shop:オリジナルクリアフォトカード(全8種の内1種ランダム)

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く):オリジナルフォトカード(全8種の内1種ランダム)

・HMV全店(HMV&BOOKS online含む)/全国のローソンLoppi端末:オリジナルクリアしおり(全8種の内1種ランダム)

・TSUTAYA RECORDS(一部店舗除く)/ TSUTAYAオンラインショッピング:オリジナルポストカード(全8種の内1種ランダム)

・玉光堂/バンダレコード/ライオン堂/イケヤミュージック(ECサイト含む):オリジナル2L判ブロマイド(集合1種)

・WonderGOO/新星堂全店(一部店舖を除く)および新星堂WonderGOOオンライン:オリジナルましかくブロマイド(全8種の内1種ランダム)

・楽天ブックス:オリジナル2連アクリルキーホルダー(全8種の内1種ランダム)

・セブンネットショッピング:オリジナルアクリルコースター(全8種の内1種ランダム)

・Neowing / CDJAPAN:オリジナルスマホサイズブロマイド(全8種の内1種ランダム)

・Amazon.co.jp:メガジャケ(全8種の内1種ランダム)



【まとめ買い特典】

・Sony Music Shop:LIMITED PACKAGE

Sony Music Shop まとめ買い購入はこちら

・Sony Music Shop:Stray Kids FANCLUB会員限定盤8形態収納BOX

FANCLUB会員限定盤 購入はこちら(STAY JAPAN)

FANCLUB会員限定盤 購入はこちら(STAY JAPAN MOBILE)

・HMV全店(HMV&BOOKS online含む) / 全国のローソンLoppi端末:オリジナルステッカーシート

・楽天ブックス:楽天ブックス限定オリジナル配送BOX

・セブンネットショッピング:オリジナル布ポーチ



