2024年のテーマは「Cheers to the Holidays!」

ウェスティンホテル横浜が、2024年のクリスマスケーキをプレス関係者にお披露目しました。2024年は「Cheers to the Holidays!」をテーマとしたクリスマスケーキだけでなく、同ホテル初、和の素材を使ったシュトーレンやクリスマス限定クッキーも販売します(画像はプレス発表会で筆者撮影、一部提供)。横浜・みなとみらいにあるウェスティンホテル横浜では、2024年10月1日からクリスマスケーキをはじめとするクリスマスアイテムの予約受付を開始。

驚きと楽しさを詰め込んだスペシャルケーキ

サンタクロースがモチーフのデザインが映える!

ホワイトクリスマスをイメージしたロマンティックなケーキ

和の要素が感じられるシュトーレンが新登場

ウェスティンホテル横浜初となるクリスマス限定クッキーも

2024年は「Cheers to the Holidays!」をテーマに、4種のクリスマスケーキと2種のシュトーレン、クリスマス限定クッキーを販売します。どれも上質な素材と遊び心あふれるデザインが特徴です。「サパン ・ド ・ノエル ・ショコラ」は、驚きと楽しさを詰め込んだスペシャルケーキ。“サパン”とはもみの木のこと。もみの木のクリスマスツリーをイメージした大きなチョコレート部分の中には、なんとイチゴのタルトが隠されています。たいへん手間がかかるので限定5台。ツリーの部分も全て食べられるので、楽しいクリスマスパーティーになること間違いなし!スイス発のプレミアムチョコレートブランド「Lindt(リンツ)」のチョコレートとコラボレーションしたクリスマスケーキも販売。「ル ペール ノエル タルト with リンツチョコレート」は、リンツならではの深い味わいのガナッシュとラズベリージュレを組み合わせたタルト生地の上に、濃厚なショコラムースとショコラビスキュイを重ねた、チョコレート尽くしのぜいたくなタルトです。サンタクロースをモチーフにした“映える”デザインが、クリスマス気分を盛り上げてくれます。「ノエル ブランシュ」は、ホワイトクリスマスをイメージしたロマンティックなケーキ。「白」と「スパークル」をテーマとしたデザインです。中には、バニラムース、洋梨のベルベーヌコンポート、ジュレ、ピスタチオムース、キャラメルババロアの異なる層が重なり、それを純白のホワイトチョコレートで包み込んでいます。上部を飾る3つの球体にはトンカ豆のムースとベリームースが隠されていています。ひと口ごとにさまざまな味が感じられ、サプライズ感満載のケーキです。このほか、毎年人気の同ホテルオリジナルショートケーキ「ガトード フレーズ」も販売。2種類の生クリームをブレンドしており、濃厚なのに軽い味わいです。2024年は定番の「フルーツ シュトーレン」に加え、「シュトーレン マロン和三盆」が新登場。マロンと和三盆を使った、和の要素が感じられるシュトーレンです。中に渋皮栗をまるごと入れ、マロンペーストとフルーツをたっぷり加えて焼き上げています。エグゼクティブ・ペストリーシェフの白山隆浩氏も「自信作です」とコメントするほどのおいしさ。ウェスティンホテル横浜初となるクリスマス限定クッキーは、ジンジャーとシナモンに、香りを引き立たせるモラセス(糖蜜)の甘みを加えたジンジャークッキーです。サンタクロースやトナカイなど、かわいらしいデザインは全6種類。ギフトにもおすすめです。全てのアイテムは2024年10月1日から、同ホテルのオンライン予約(要事前決済)にて受け付けます。数量限定なのでお早めにご予約を。この記事の執筆者:田辺 紫 プロフィール神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。(文:田辺 紫)