動画配信サービス「Hulu」を運営するHJホールディングスは30日、音楽ライブ・コンサートなどの公式動画をブラウザやスマホにて視聴できるストリーミングサービス「Qello Japan(クェロ・ジャパン)」と包括的ライセンス契約を締結したことを発表した。10月7日から80作品を順次見放題配信する。10月7日からは、Qello Japanが保有するライブコンテンツの中から50アーティストのライブを厳選して配信。来年(2025年)、来日公演が決定しているグリーン・デイやマルーン5、15年ぶりの再結成を発表したオアシス、10月に7年ぶりの来日公演を予定しているジャーニー、7年ぶりに活動を再開し女性ボーカルの電撃加入が話題のリンキン・パーク、グラミー賞で歴代最多受賞の記録を持つアメリカのディーバ・ビヨンセ、女性たちから絶大な人気を誇り影響を与え続けているレディー・ガガやケイティ・ペリー、BLACKPINK、ツアーからの引退声明を発表し世界中から惜しむ声が上がっている世界的ロックバンド・エアロスミスなど、誰もが一度は聴いたことがある名曲を生み出してきたアーティストたちの過去のライブパフォーマンスを楽しむことができる。

11月18日にはイギリスを代表するアーティストたちのライブパフォーマンス10作品を配信。09年夏、ロンドンのハイドパークで開催されたオリンピック・クロージング・セレモニーにブラーが出演した際のライブパフォーマンス「Blur - Live at Hyde Park」、12年にリリースされた5人組男性アイドルグループ・One Directionの「One Direction - Up All Night - The Live Tour」や、11年カリフォルニアの砂漠地帯で開催された世界最大の音楽フェスティバルの一つであるコーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバルに参加したデュラン・デュランのライブ映像「Duran Duran - Live at Coachella」、ほかにもレディオヘッド、ロッド・スチュワート、ロッド・スチュワートなどのライブ映像を配信する。12月16日からは、アメリカを代表するアーティストのライブパフォーマンス10作品を配信。05年ロンドンのラウンドハウスで撮影されたファレル・ウィリアムスのコンサート映像「Pharrell Williams - Live in London」、02年に収録されたシカゴの「Chicago - Chicago Live at Soundstage」、17年に行われたシェリル・クロウのBe Myselfツアーの最終日にポートチェスター(ニューヨーク州)の歴史的なCapitol Theaterで行われたコンサートの映像作品「Sheryl Crow - Live At The Capitol Theater」、ほかにもTOTO(トト)、メガデスなどのライブ映像を配信する。来年1月20日からは、海外ならではの世界的ヒットメーカーが集結した音楽フェスティバルでのパフォーマンス10作品を配信する。1992年4月20日ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた、Queenのリードボーカルであったフレディ・マーキュリーの追悼コンサートを収録した「The Freddie Mercury Tribute Concert」やアップル・コンピューターのスティーブ・ウォズニアックが企画した伝説的なフェスティバルで1983年のメモリアルデイウィークエンドに究極のコンサートとしてカリフォルニアで開催され、U2、ザ・クラッシュ、ジューダス・プリースト、スティービー・ニックス、メン・アット・ワークなどが出演した「US Fest 1983:Days 1-3」など、今でも語り継がれる音楽フェスティバルを収録したコンテンツを配信する。また、B.B.キング、ジェリー・リー・ルイス、ボ・ディドリー、リトル・リチャード、ファッツ・ドミノ、レイ・チャールズ、ジェームス・ブラウンなど、多くの伝説的なアーティストたちのパフォーマンスのライブ映像を収録したコンテンツ「Legends of Rock and Roll」も配信。※配信予定作品は諸般の事情にて変更される場合あり。