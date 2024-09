立花日菜が11月6日に発売する2ndシングル「最強?最高!Brave My Heart」のMVティザースポットを公開した。今回公開された映像は、初回限定盤封入のBlu-rayへ収録予定の表題曲MVを、発売に先駆けて視聴できるスポットとなっている。パジャマに身を包み枕を抱きしめる姿から、袖の揺れが印象的な衣装を着こなしてキックボードで駆け抜ける姿まで、ここでしか見られない立花日菜の姿を楽しめる。

2ndシングル「最強?最高!Brave My Heart」



2024年11月6日(水)発売初回限定盤(CD+Blu-ray):PCCG-02381 2,420円(税込)https://lnk.to/tachibanahina2ndlm通常盤(CD only):PCCG-02382 1,540円(税込)https://lnk.to/tachibanahina2ndnm・CD収録内容。M1. 最強?最高!Brave My Heart※TVアニメ「パーティーから追放されたその治癒師、実は最強につき」オープニング主題歌作詞:畑亜貴 作曲:クボナオキ(M-AG) 編曲:フクイチモトキ(M-AG)、クボナオキ(M-AG)M2. TOKIMEKI作詞:YUUKI 作曲・編曲:きなみうみM3. 最強?最高!Brave My Heart(TV size ver.)M4. 最強?最高!Brave My Heart(Instrumental)M5. TOKIMEKI(Instrumental)・初回限定盤Blu-ray収録内容「最強?最高!Brave My Heart」Music Video「最強?最高!Brave My Heart」Making Video