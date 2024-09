チョン・へイン、10月9日放送の「ユ・クイズ ON THE BLOCK」に出演決定

俳優チョン・ヘインが「ユ・クイズ ON THE BLOCK」に出演する。600万人の観客から愛された映画「ベテラン2」(監督:リュ・スンワン)でパク・ソヌ役に扮したチョン・ヘインがtvNバラエティ番組「ユ・クイズ ON THE BLOCK」に出演する。韓国で10月9日に放送される同番組に出演するチョン・へインは、下半期最高の話題作「ベテラン2」についての多彩なエピソードを公開し、“アクションのベテラン”から“トークのベテラン”に生まれ変わる予定だ。

彼は「ベテラン2」だけでなく、tvNドラマ「となりのMr․パーフェクト」で活躍し、2024年上半期に映画とドラマの両方で人気を博している。ホットな俳優らしく、「ユ・クイズ ON THE BLOCK」でも「ベテラン2」の撮影ビハインド、ファン・ジョンミンとの共演、連日話題になった舞台挨拶での最高のファンサービスなど様々な話を伝えるものと見られ、期待が高まっている。「ベテラン2」は、悪い奴は最後まで捕まえるベテラン刑事ソ・ドチョル(ファン・ジョンミン)が率いる凶悪犯罪捜査隊に新米刑事のパク・ソヌ(チョン・ヘイン)が合流し、世間を騒がせた連続殺人犯を追うアクション犯罪捜査劇で現在、韓国で上映されている。