°½Ìî¹ä¤¬ÀÖÈ±¤Ë¡ª¡¡Æ²ËÜ¹ä¼ç±é¡Ø¤Þ¤ë¡Ù°½Ìî¤ÎÌòºî¤ê¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«
¡¡KinKi Kids¤ÎÆ²ËÜ¹ä¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤Þ¤ë¡Ù¤è¤ê¡¢°½Ìî¹ä¤ÎÌòºî¤ê¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê»±¤ò»ý¤ÁÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¡½¡½¡Ø¤Þ¤ë¡ÙÀÖÈ±¤Î°½Ìî¹äÀÚ¤ê¼è¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡¿ÍÀ¸¤¬Å¾¤¬¤ê»Ï¤á¤¿ÃË¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ë¡¢´ñÁÛÅ·³°¤Ê½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£¼ç±é¤ÎÆ²ËÜ¹ä¤Ï¡¢1997Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí ¾å³¤µû¿ÍÅÁÀâ¡Ù°ÊÍè¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÔË¾¤Î±Ç²èÃ±ÆÈ¼ç±é¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤«¤â¤á¿©Æ²¡Ù¡ØÈà¤é¤¬ËÜµ¤¤ÇÊÔ¤à¤È¤¤Ï¡¢¡Ù¤Î²®¾åÄ¾»Ò¡£°½Ìî¹ä¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢ÊÁËÜÌÀ¡¢¾®ÎÓÁïÈþ¤é¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÈþÂçÂ´¤À¤¬¥¢¡¼¥È¤Ç¿È¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤º¡¢¿Íµ¤¸½ÂåÈþ½Ñ²È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¡¦ÂôÅÄ¡ÊÆ²ËÜ¡Ë¡£ÆÈÎ©¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Êµ¤ÎÏ¤µ¤¨¤â¼º¤Ã¤Æ¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤¹ËèÆü¤Ë´·¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÄÌ¶ÐÅÓÃæ¤Ë»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢ÏÓ¤Î¤±¤¬¤¬¸¶°ø¤Ç¿¦¤ò¼º¤¦¡£Éô²°¤Ëµ¢¤ë¤È¾²¤Ë¤Ï¥¢¥ê¤¬1É¤¡£¤½¤Î¥¢¥ê¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤¿¡û¡Ê¤Þ¤ë¡Ë¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢Æü¾ï¤¬¡û¤Ë¿»¿©¤µ¤ì»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÂôÅÄ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎÙ¿Í¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤Ì¡²è²È¡¦²£»³¡Ê°½Ìî¡Ë¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¤â¤Î¡£Æ»Ã¼¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤É¤³¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¡¢¡È¡û¡É¤ò¼ê¤ËÂôÅÄ¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦»Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀÖ¤¤»±¤ò»ý¤ÁÉÔÅ¬¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë²£»³¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤Êý¸þ¤ËÅ¾¤¬¤ê»Ï¤á¤¿ÂôÅÄ¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë²£»³¡£¼Â¤Ï²®¾å´ÆÆÄ¤¬¼«¿È¤Î¡È°Ç¡É¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²£»³¤ò¶ñ¸½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²®¾å´ÆÆÄ¤ÎÀÄ¤¤È±¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢°½Ìî¤ÏÈ±¤òÀÖ¤¯¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡¡ÂæËÜ¾å¤Î²£»³¤Ï¡È¤¤¤±¹¥¤«¤Ê¤µ¡É¤¬Éº¤¦¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿ÍÊªÁü¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°½Ìî¤¬±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¹¶·âÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¼Â¤Ë¿Í´Ö¤¯¤µ¤¯¡¢¤É¤³¤«°¦¤ª¤·¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤ë¤°¤é¤¤¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤È¾º²Ú¡£Æ²ËÜ¤â¡Ö°½Ìî¤¯¤ó¤Î²£»³¤¬¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ËÍ¤âÂôÅÄ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤Þ¤ë¡Ù¤Ï¡¢10·î18Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê»±¤ò»ý¤ÁÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¡½¡½¡Ø¤Þ¤ë¡ÙÀÖÈ±¤Î°½Ìî¹äÀÚ¤ê¼è¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿
¡¡¿ÍÀ¸¤¬Å¾¤¬¤ê»Ï¤á¤¿ÃË¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ë¡¢´ñÁÛÅ·³°¤Ê½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£¼ç±é¤ÎÆ²ËÜ¹ä¤Ï¡¢1997Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí ¾å³¤µû¿ÍÅÁÀâ¡Ù°ÊÍè¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÔË¾¤Î±Ç²èÃ±ÆÈ¼ç±é¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¤«¤â¤á¿©Æ²¡Ù¡ØÈà¤é¤¬ËÜµ¤¤ÇÊÔ¤à¤È¤¤Ï¡¢¡Ù¤Î²®¾åÄ¾»Ò¡£°½Ìî¹ä¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡¢ÊÁËÜÌÀ¡¢¾®ÎÓÁïÈþ¤é¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÂôÅÄ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÎÙ¿Í¤ÇÇä¤ì¤Ê¤¤Ì¡²è²È¡¦²£»³¡Ê°½Ìî¡Ë¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¤â¤Î¡£Æ»Ã¼¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤É¤³¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¡¢¡È¡û¡É¤ò¼ê¤ËÂôÅÄ¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦»Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀÖ¤¤»±¤ò»ý¤ÁÉÔÅ¬¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë²£»³¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤Êý¸þ¤ËÅ¾¤¬¤ê»Ï¤á¤¿ÂôÅÄ¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë²£»³¡£¼Â¤Ï²®¾å´ÆÆÄ¤¬¼«¿È¤Î¡È°Ç¡É¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦²£»³¤ò¶ñ¸½¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²®¾å´ÆÆÄ¤ÎÀÄ¤¤È±¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡¢°½Ìî¤ÏÈ±¤òÀÖ¤¯¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡¡ÂæËÜ¾å¤Î²£»³¤Ï¡È¤¤¤±¹¥¤«¤Ê¤µ¡É¤¬Éº¤¦¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿ÍÊªÁü¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°½Ìî¤¬±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¹¶·âÅª¤Ê¸ÀÆ°¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï¼Â¤Ë¿Í´Ö¤¯¤µ¤¯¡¢¤É¤³¤«°¦¤ª¤·¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤ë¤°¤é¤¤¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤È¾º²Ú¡£Æ²ËÜ¤â¡Ö°½Ìî¤¯¤ó¤Î²£»³¤¬¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ËÍ¤âÂôÅÄ¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¤Þ¤ë¡Ù¤Ï¡¢10·î18Æü¤è¤ê¸ø³«¡£