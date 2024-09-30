¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¡¡¾¼ÏÂ¹¥¤¤ÇÏÃÂê¤ÎÈþ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢13ºÐ¤Îº¢¤Î»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡¡Ö#¥Í¥ª¾¼ÏÂ¡×¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î²áµî¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×Èþ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¡¡ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¡õÂ´¥¢¥ë¤â¡Ê14Ëç¡Ë
¡¡ºåÅÄ¤Ï2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤òÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¼ÏÂ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¸½ºß¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÈÎáÏÂ¤òº®¤¼¤¿¡Ö¥Í¥ª¾¼ÏÂ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤ª¤ê¡¢6·î¤Ë¤Ï¡Ø1st¼Ì¿¿½¸¡¢º£¤Ã¤Æ¾¼ÏÂ99Ç¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÈ¯Çä¡£SNS¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÃå¤ä¥ì¥È¥í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÂ´¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö13ºÐ¢«¡¡¢ª23ºÐÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¤§¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢13ºÐ¤Îº¢¤È¸½ºß¤Î»Ñ¤òÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¡£¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ì¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤w¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤Î²Ä°¦¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ó¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@marin_syowasuki¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×Èþ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¡¡ÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¡õÂ´¥¢¥ë¤â¡Ê14Ëç¡Ë
¡¡ºåÅÄ¤Ï2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î23ºÐ¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤òÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾¼ÏÂ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¸½ºß¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤ÈÎáÏÂ¤òº®¤¼¤¿¡Ö¥Í¥ª¾¼ÏÂ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç³èÆ°¤ò¤·¤ª¤ê¡¢6·î¤Ë¤Ï¡Ø1st¼Ì¿¿½¸¡¢º£¤Ã¤Æ¾¼ÏÂ99Ç¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤òÈ¯Çä¡£SNS¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¿åÃå¤ä¥ì¥È¥í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÂ´¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö13ºÐ¢«¡¡¢ª23ºÐÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¤§¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢13ºÐ¤Îº¢¤È¸½ºß¤Î»Ñ¤òÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¡£¤½¤ó¤ÊÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ì¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤w¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤Î²Ä°¦¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ó¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖºåÅÄ¥Þ¥ê¥ó¡×¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ê@marin_syowasuki¡Ë