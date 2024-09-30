　岩手県競馬組合は30日、第37回南部杯（Jpn1、10月14日、盛岡ダート1600メートル）の選定馬16頭を発表した。

　JRA所属馬は昨年の覇者レモンポップ（牡6＝田中博）、フェブラリーS覇者ペプチドナイル（牡6＝武英）など7頭が選定されている。

　出走予定馬中間発表は10月6日、最終発表は10日、出走投票は11日となっている。選定馬と騎乗予定騎手は以下の通り。

　▽JRA

ダイシンピスケス　（栗東・森　秀行）―――

タガノビューティー（栗東・西園正都）石橋脩

ペプチドナイル　　（栗東・武　英智）藤岡佑

ヘリオス　　　　　（栗東・西園正都）―――

マニバドラ　　　　（栗東・森　秀行）―――

メタマックス　　　（栗東・森　秀行）―――

レモンポップ　　　（美浦・田中博康）坂井瑠

　▽地　方

アラジンバローズ　（兵庫・新子雅司）―――

イグナイター　　　（兵庫・新子雅司）―――

グランコージー　　（岩手・千葉幸喜）―――

サヨノネイチヤ　　（大井・坂井英光）―――

スピーディキック　（浦和・藤原智行）―――

ゼットセントラル　（岩手・菅原右吉）―――

ヒロシクン　　　　（岩手・佐藤雅彦）―――

ボウトロイ　　　　（岩手・菅原　勲）―――

ミックファイア　　（大井・渡辺和雄）―――