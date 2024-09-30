【南部杯】選定馬発表 連覇が懸かるレモンポップ、フェブラリーS覇者ペプチドナイルなど16頭
岩手県競馬組合は30日、第37回南部杯（Jpn1、10月14日、盛岡ダート1600メートル）の選定馬16頭を発表した。
JRA所属馬は昨年の覇者レモンポップ（牡6＝田中博）、フェブラリーS覇者ペプチドナイル（牡6＝武英）など7頭が選定されている。
出走予定馬中間発表は10月6日、最終発表は10日、出走投票は11日となっている。選定馬と騎乗予定騎手は以下の通り。
▽JRA
ダイシンピスケス （栗東・森 秀行）―――
タガノビューティー（栗東・西園正都）石橋脩
ペプチドナイル （栗東・武 英智）藤岡佑
ヘリオス （栗東・西園正都）―――
マニバドラ （栗東・森 秀行）―――
メタマックス （栗東・森 秀行）―――
レモンポップ （美浦・田中博康）坂井瑠
▽地 方
アラジンバローズ （兵庫・新子雅司）―――
イグナイター （兵庫・新子雅司）―――
グランコージー （岩手・千葉幸喜）―――
サヨノネイチヤ （大井・坂井英光）―――
スピーディキック （浦和・藤原智行）―――
ゼットセントラル （岩手・菅原右吉）―――
ヒロシクン （岩手・佐藤雅彦）―――
ボウトロイ （岩手・菅原 勲）―――
ミックファイア （大井・渡辺和雄）―――