3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月23日(月・振休)の放送では、アメリカのファッションブランド「TOMMY HILFIGER(トミー ヒルフィガー)」のジャパンアンバサダーに就任した心境や、ミセスのライブツアーを映画化した映画「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」のオリジナルサウンドトラック『The White Lounge in CINEMA - Original Soundtrack -』などについて語りました。

Mrs. GREEN APPLE大森元貴

#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw が #トミーヒルフィガー https://twitter.com/hashtag/%E3%83%88%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%92%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AC%E3%83%BC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw のジャパンアンバサダーに就任。



ファッションと音楽の融合を更に強める、若々しく、フレッシュな両者のエネルギーを称えるコラボレーションをお見逃しなくhttps://t.co/SRCGxzQhWv https://t.co/SRCGxzQhWv pic.twitter.com/vMuk0CU6pv https://t.co/vMuk0CU6pv — Tommy Hilfiger Japan (@TommyHilfigerJP) September 18, 2024 https://twitter.com/TommyHilfigerJP/status/1836208569496277037?ref_src=twsrc%5Etfw

大ヒット御礼舞台挨拶でした🍏🚪

 ̄V ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



舞台挨拶会場にご来場いただいた皆様、

ライブビューイングにてご覧いただいた皆様、

ありがとうございました!



後日イベントレポートをお届けしますので

ぜひお楽しみに!#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #TheWhiteLounge https://twitter.com/hashtag/TheWhiteLounge?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 全国大ヒット上映中 pic.twitter.com/0O0yDi62UI https://t.co/0O0yDi62UI — Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA (@twl_movie) September 22, 2024 https://twitter.com/twl_movie/status/1837803918778400972?ref_src=twsrc%5Etfw

★*…━━━━━━━━━━━━…*★



Digital Album

The White Lounge in CINEMA

- Original Soundtrack -



★*…━━━━━━━━━━━━…*★

⁡

🔗https://t.co/xp6tvq0UhD https://t.co/xp6tvq0UhD

⁡#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#TheWhiteLounge https://twitter.com/hashtag/TheWhiteLounge?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/pLn450f1tc https://t.co/pLn450f1tc — Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 22, 2024 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1837869472709017732?ref_src=twsrc%5Etfw

大森:なんと「トミー ヒルフィガー」のジャパンアンバサダーになりましたー!藤澤:ありがとうございます!若井:なんと、あの「トミー ヒルフィガー」さん!!大森:我々がニューヨークに行っていたのは……若井:実はそうなんです、こちらでした!全員:ただいま〜!大森:そして昨日(9月22日)は、我々のライブツアーを映画化した映画「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」のアンコール舞台挨拶で再び登壇しました!若井:ありがとうございます!大森:そして本日(9月23日)から、「The White Lounge in CINEMA」のオリジナルサウンドトラックも配信リリースされました! 何度でも聴けちゃうので、何度でも聴いてください!1曲目の「The White Lounge」の歌詞とか、よく聴くと「おいおい、こんなこと言ってんのかよ……」って、ドキッとするんじゃないかな、って思っております!

(写真左から)Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



----------------------------------------------------

9月23日(月・振休)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677

聴取期限 2024年10月1日(火)AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/