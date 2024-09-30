3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。9月23日（月・振休）の放送では、アメリカのファッションブランド「TOMMY HILFIGER（トミー ヒルフィガー）」のジャパンアンバサダーに就任した心境や、ミセスのライブツアーを映画化した映画「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」のオリジナルサウンドトラック『The White Lounge in CINEMA - Original Soundtrack -』などについて語りました。


Mrs. GREEN APPLE大森元貴



大森：なんと「トミー ヒルフィガー」のジャパンアンバサダーになりましたー！

藤澤：ありがとうございます！

若井：なんと、あの「トミー ヒルフィガー」さん!!

大森：我々がニューヨークに行っていたのは……

若井：実はそうなんです、こちらでした！

全員：ただいま〜！




大森：そして昨日（9月22日）は、我々のライブツアーを映画化した映画「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」のアンコール舞台挨拶で再び登壇しました！


若井：ありがとうございます！



大森：そして本日（9月23日）から、「The White Lounge in CINEMA」のオリジナルサウンドトラックも配信リリースされました！ 何度でも聴けちゃうので、何度でも聴いてください！

1曲目の「The White Lounge」の歌詞とか、よく聴くと「おいおい、こんなこと言ってんのかよ……」って、ドキッとするんじゃないかな、って思っております！




（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗



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9月23日（月・振休）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限　2024年10月1日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/