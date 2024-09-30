Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ドキッとするんじゃないかな」ライブツアー映画のオリジナルサントラを語る
Mrs. GREEN APPLE大森元貴
大森：なんと「トミー ヒルフィガー」のジャパンアンバサダーになりましたー！
藤澤：ありがとうございます！
若井：なんと、あの「トミー ヒルフィガー」さん!!
大森：我々がニューヨークに行っていたのは……
若井：実はそうなんです、こちらでした！
全員：ただいま〜！
#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw が #トミーヒルフィガー https://twitter.com/hashtag/%E3%83%88%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%92%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%AC%E3%83%BC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw のジャパンアンバサダーに就任。— Tommy Hilfiger Japan (@TommyHilfigerJP) September 18, 2024 https://twitter.com/TommyHilfigerJP/status/1836208569496277037?ref_src=twsrc%5Etfw
ファッションと音楽の融合を更に強める、若々しく、フレッシュな両者のエネルギーを称えるコラボレーションをお見逃しなくhttps://t.co/SRCGxzQhWv https://t.co/SRCGxzQhWv pic.twitter.com/vMuk0CU6pv https://t.co/vMuk0CU6pv
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大森：そして昨日（9月22日）は、我々のライブツアーを映画化した映画「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」のアンコール舞台挨拶で再び登壇しました！
若井：ありがとうございます！
大ヒット御礼舞台挨拶でした🍏🚪— Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA (@twl_movie) September 22, 2024 https://twitter.com/twl_movie/status/1837803918778400972?ref_src=twsrc%5Etfw
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舞台挨拶会場にご来場いただいた皆様、
ライブビューイングにてご覧いただいた皆様、
ありがとうございました！
後日イベントレポートをお届けしますので
ぜひお楽しみに！#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #TheWhiteLounge https://twitter.com/hashtag/TheWhiteLounge?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw 全国大ヒット上映中 pic.twitter.com/0O0yDi62UI https://t.co/0O0yDi62UI
大森：そして本日（9月23日）から、「The White Lounge in CINEMA」のオリジナルサウンドトラックも配信リリースされました！ 何度でも聴けちゃうので、何度でも聴いてください！
1曲目の「The White Lounge」の歌詞とか、よく聴くと「おいおい、こんなこと言ってんのかよ……」って、ドキッとするんじゃないかな、って思っております！
★*…━━━━━━━━━━━━…*★— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) September 22, 2024 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1837869472709017732?ref_src=twsrc%5Etfw
Digital Album
The White Lounge in CINEMA
- Original Soundtrack -
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🔗https://t.co/xp6tvq0UhD https://t.co/xp6tvq0UhD
#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw#TheWhiteLounge https://twitter.com/hashtag/TheWhiteLounge?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/pLn450f1tc https://t.co/pLn450f1tc
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
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9月23日（月・振休）放送分より（radiko.jpのタイムフリー） https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
聴取期限 2024年10月1日（火）AM 4:59 まで
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
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＜番組概要＞
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、COCO教頭（CRAZY COCO）
放送日時：月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/