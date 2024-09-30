¡Úµð¿Í¡ÛV¤«¤é2Æü...µÆÅÄ³ÈÏÂ¡¢¾®¾Â·òÂÀ¤é8Áª¼ê¤ÈÍèµ¨·ÀÌó·ë¤Ð¤º¡¡ÀÐÅÄÈ»ÅÔ¡¢ÂåÌÚÂçÏÂ¤ò¼«Í³·ÀÌó¤Ø
4Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µð¿Í¤Ï30Æü¡¢µÆÅÄ³ÈÏÂÁª¼ê¡¢¾®¾Â·òÂÀÅê¼ê¤é8Áª¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÆÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Î1·³¤Ç6»î¹ç¤Ç5ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£2·³¤Ç¤Ï7ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï1¡¢2·³¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°éÀ®·ÀÌóÁª¼ê¤Î¾®¾ÂÅê¼ê¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤«¤é2020Ç¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ËÆþÃÄ¡£ºòµ¨ÀÐÀî¿µ¸ãÁª¼ê¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤·¡£¥ª¥Õ¤Ë±¦Â¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÆÅÄÁª¼ê¤ä¾®¾ÂÅê¼ê¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¡¢°éÀ®·ÀÌóÁª¼ê¤Î»³ºêÍ§ÊåÅê¼ê¡¢³ÞÅç¾°¼ùÅê¼ê¡¢ÀîÖ¿ÍÛ¿ÎÅê¼ê¡¢Á°ÅÄ¸¦µ±Áª¼ê¡¢²ÃÆ£Î÷Áª¼ê¡¢²¬ËÜÂçæÆÁª¼ê¤é·×8Áª¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤ÎÀÐÅÄÈ»ÅÔÅê¼ê¡¢ÂåÌÚÂçÏÂÅê¼ê¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£