XG、2ndミニアルバムから先行曲「IYKYK」を配信リリース！m-flo「prism」のサンプリングも

■新曲「IYKYK」のテーマは、“宇宙を探検するXG”

XGが、2ndミニアルバム『AWE』(11月8日発売)から先行曲第2弾となる「IYKYK」を、10月11日に配信リリースすることがわかった。

「IYKYK」は、あらたな試みで限界を突破するXGの挑戦を表現した楽曲で、光速を超えて果てのない宇宙を探検するXGメンバーの姿を描き、“簡単には到達できない新しい次元へ一緒に旅立とう”というメッセージが込められている。

また、2001年にリリースされたm-floの「prism」をサンプリングしたサウンドに2-Stepのリズムが加わり、まるで宇宙を漂うかのような感覚とこれから始まる旅への期待感を高調させる。

“わかる人にはわかる”という意味のサビの歌詞“IF YOU KNOW YOU KNOW”のとおり、わかる人は誰でも、新しい次元へと向かうこの旅に一緒に参加したくなるだろう。

9月20日に日本と韓国のヒップホップを代表するラッパーのJay Park、OZworld、AKLO、Paloalto、VERBAL (m-flo)、Awich、Tak、Dok2が参加した「WOKE UP REMIXX (PROD BY JAKOPS)」をリリースしたXG。9月22日に開催された日本最大のヒップホップフェス『THE HOPE』では、Awichのライブステージに、XGメンバーのJURIN、HARVEY、MAYA、COCONAがサプライズ出演し、Awichと共にコラボ曲「WOKE UP REMIXX (PROD BY JAKOPS) 」を披露。強力なヒップホップアイデンティティを感じさせる圧巻のパフォーマンスで、多くの反響を呼んだ。

リリース情報

2024.09.20 ON SALE

DIGITAL SINGLE「WOKE UP REMIXX (PROD BY JAKOPS)」

2024.10.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「IYKYK」

2024.11.08 ON SALE

MINI ALBUM『AWE』

ミニアルバム『AWE』特設サイト

https://xgalx.com/xg/xg-2ndminialbum/

XG OFFICIAL SITE

http://xgalx.com/xg/