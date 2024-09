食パンやスイーツなどさまざまな食べ物を猫の愛らしさで彩る「ねこねこ」ブランドの人気商品“にゃんともおいしい”シリーズと、50周年を迎えたサンリオキャラクターの「ハローキティ」の初コラボレーション商品が、10⽉7⽇(月)から期間限定で販売される。パティスリーブランド「ピネード」とのコラボ商品も登場する。価格はいずれも税込み。

食品ブランド「ねこねこ」

今年50周年を迎えた「ハローキティ」(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653650

まず、全国のスーパーマーケットや、ねこねこ取り扱い店舗、公式オンラインストア「オールハーツモール」などで販売されるのが、ねこの顔の形をしたチーズケーキだ。

「ハローキティとにゃんともおいしいチーズケーキ〜つぶつぶストロベリー〜」(参考小売価格330円)は、チーズケーキに甘酸っぱいイチゴを入れた商品。赤色をベースにしたパッケージは4種類あり、ハローキティと、イラストレーターのCoony氏が描いた「シャムねこ」「白ねこ」をそれぞれセットでデザイン。ねこのかぶりものを被ったキティもお目見えしている。販売期間は今年12月31日(火) まで。

「ハローキティとにゃんともおいしいチーズケーキ〜つぶつぶストロベリー〜」(330円) (C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653650

パティスリーブランド「ピネード」店舗でも、10月1日(火)から10月31日(木)までコラボ商品を展開する。



「ねこねこ×ハローキティ イラストケーキ」(11センチ、3800円/オールハーツモールでは送料込み5300円)は、ねこの顔の形のレアチーズとベイクドチーズの二層仕立て。ねこのかぶりものを被ったハローキティのイラストが描かれていて、シャムねこと白ねこの2種類がそろう。

「ねこねこ×ハローキティ イラストケーキ」シャムねこ・白ねこ(各3800円)(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653650

「ハローキティのアップルプリンセス」(650円)は、人気の「ショートケーキプリンセス」とのコラボ商品で、りんごのフレーバー。ハローキティが好きな“ママが作ったアップルパイ”をイメージしてパイクラムをあしらい、フレッシュとコンポート2タイプの国産紅玉を使用。ローリエでりんごの葉を表現するなど、見た目も華やかに仕上げられている。

「ハローキティのアップルプリンセス」(650円)(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653650

さらに、オリジナルノベルティ付きのセットも登場する。

焼き菓子セット「ハローキティのティータイムセレクション」(2300円)は、マドレーヌ2個、クッキー(紅茶/バニラ)各2枚、フィナンシェ、チョコフィナンシェ各1個、amsu teaのアールグレイのティーバッグ2個に、ピネードの制服を着ハローキティが描かれたオリジナルのトートバッグとシールがつく。

「ハローキティのティータイムセレクション」(2300円)(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653650

ピネード店舗は、関西では大阪府泉南市のイオンモールりんくう泉南店のみ。なお、「ねこねこ×ハローキティ イラストケーキ」はオールハーツモールでも取り扱う。ただし受注販売(商品一覧ページから希望発送期間を選んで注文)で、受け付けは10月18日まで。



各商品ともなくなり次第終了。なお、一部商品の取り扱いがない店舗、価格が異なる店舗がある。



(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653650