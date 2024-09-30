ÁÐ¶Ë¾ÉÅö»ö¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Öí¯¤¦¤Ä¤ÎÇÈ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯ÊýË¡¡×¤¬½ñÀÒ¤Ë
½¨ÏÂ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï9·î27Æü¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥³¥Ä¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯! í¯¤¦¤Ä¤ÎÇÈ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯ÊýË¡¡Ù(¾¾±º½¨½Ó Ãø/¹â¹¾½§µÁÏÂ ´Æ½¤/1760±ß)¤òÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥³¥Ä¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯! í¯¤¦¤Ä¤ÎÇÈ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯ÊýË¡¡Ù(¾¾±º½¨½Ó Ãø/¹â¹¾½§µÁÏÂ ´Æ½¤/1760±ß)
ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÁÐ¶Ë¾É¤ËÆÍÁ³È¯¾É¤·¡¢²¿²ó¤âµÙ¿¦¡¦Å¾¿¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢13Ç¯¤âµ¤Ê¬¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ê¤¬¤é²º¤ä¤«¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ö¼À´µ¡¦¾É¾õ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡£
Ãø¼Ô¤Î¾¾±º½¨½Ó»á(ÁÐ¶Ë¤Ï¤¿¤é¤¯¥é¥Ü ÊÔ½¸Ä¹)¤Ï¡¢ÁÐ¶Ë¾É¶·¿¤ÎÅö»ö¼Ô¡£2017Ç¯Ëö¤Ë¡Ö²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¤ÎÅö»ö¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡×¤ÈWeb¤Ç¤ÎÈ¯¿®³èÆ°¤ò³«»Ï¡£X¥Õ¥©¥í¥ï¡¼1.3Ëü¿Í°Ê¾å¡¢Åö»ö¼ÔÂÎ¸³¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿note¤ÏÎß·×30ËüPV¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾¾±º»á¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤é"¥³¥ß¥å¥³¥¹¥È"¤ò¾å¤²¤Æ¤ß¤ë¡×¡Ö²á·ã¤Ê»É·ã¤òÈò¤±¡¢1¿Í¤Ç²á¤´¤¹¥³¥Ä¡×¡Öí¯¾õÂÖ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤àÁ°¤Ë"¹¶¤á¤ÎÍµÙ"¤ò¼è¤í¤¦¡×¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éAI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¡£í¯¾õÂÖ¤Ç¤ÎÂÐ½èË¡¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ç¤ÎÂÐ½èË¡¡¢í¯¡¦¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Ãû¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÏËÁÆ¬¤Ë¤Î¤ó¤¿´Ý¹§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬ÉÕ¤
¾É¾õ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤ä¥³¥Ä¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ
¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¥³¥Ä¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯! í¯¤¦¤Ä¤ÎÇÈ¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯ÊýË¡¡Ù(¾¾±º½¨½Ó Ãø/¹â¹¾½§µÁÏÂ ´Æ½¤/1760±ß)
ËÜ½ñ¤Ï¡¢ÁÐ¶Ë¾É¤ËÆÍÁ³È¯¾É¤·¡¢²¿²ó¤âµÙ¿¦¡¦Å¾¿¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢13Ç¯¤âµ¤Ê¬¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ê¤¬¤é²º¤ä¤«¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Ãø¼Ô¤¬¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡Ö¼À´µ¡¦¾É¾õ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾¾±º»á¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤é"¥³¥ß¥å¥³¥¹¥È"¤ò¾å¤²¤Æ¤ß¤ë¡×¡Ö²á·ã¤Ê»É·ã¤òÈò¤±¡¢1¿Í¤Ç²á¤´¤¹¥³¥Ä¡×¡Öí¯¾õÂÖ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤àÁ°¤Ë"¹¶¤á¤ÎÍµÙ"¤ò¼è¤í¤¦¡×¡Ö¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éAI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥Ä¤ò¾Ò²ð¡£í¯¾õÂÖ¤Ç¤ÎÂÐ½èË¡¡¢¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ç¤ÎÂÐ½èË¡¡¢í¯¡¦¤¦¤Ä¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ëÍ½Ãû¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÏËÁÆ¬¤Ë¤Î¤ó¤¿´Ý¹§¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬ÉÕ¤
¾É¾õ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤ä¥³¥Ä¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ