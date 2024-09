ソロデビュー10周年を迎える大原櫻子が、8月に『オールタイムシングルベスト 2014-2024 「Anniversary」』をリリース。その直後からスタートさせた全国7箇所7公演の<10th Anniversary tour 2024「ハイッ︕10ション︕」>が東京でファイナルを迎えた。オープニングナンバーは意表をつく「おどるポンポコリン」。かって映画「ちびまる子ちゃん イタリアから来た少年」のオープニング主題歌と挿入歌を担当していた時のカバーナンバーで10周年公演を賑やかにスタート。

【ツアーFINAL公演セットリスト】



9月29日(日)Zepp Haneda(TOKYO)大原櫻子、サポートメンバー:佐山こうた(Pf,Key)大月文太(Gt)目純一郎(B)上原俊亮(Dr)★…シークレットゲスト:亀田誠治OPENING1 おどるポンポコリン2 Over The Rainbow3 真夏の太陽<MC>4 泣きたいくらい 踊ろう5 瞳6 愛のせい<MC>7 花まつり (ミュージカル「この世界の片隅に」より)<MC>8 サヨナラの準備は、もうできていた9 ちっぽけな愛のうた<MC>10 大好き11 頑張ったっていいんじゃない12 Hellow My Fave13 READY GO!14 サンキュー。<ENCORE>15 Anniversary★16 明日も★17 Close to you