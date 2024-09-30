諏訪ななか、新曲「春待歌」先行配信が10/8スタート
諏訪ななかが、4枚目のコンセプトミニアルバム『足跡が紡ぐ世界』が10月30日(水)にリリース。同アルバムに収録される新曲「春待歌」が10月8日(火)0時より先行配信することが決定。同日21時には同曲のMusic Videoのフルサイズを公開する。
「春待歌」は10月より放送開始のTVアニメ『精霊幻想記2』のエンディング主題歌で、YouTubeにてMV15秒ティザーが公開された。ミュージックビデオでは、彼女にとって初の楽曲となる和装に身を包んだクラシックな映像に仕上がっている。
リリース情報
2024年10月8日(火)0:00より先行配信開始
https://suwananaka.lnk.to/Harumachiuta
◆「春待歌」Music Video＊公開日時：10月8日(火)21:00
URL：https://www.youtube.com/watch?v=V8DTAe69H4c
リリース情報
【初回限定盤CD＋DVD】
【通常盤CD】
2024年10月30日発売
【初回限定盤CD＋DVD】COZX-2126〜7 ￥3,300(税抜\3,000）
【通常盤CD】COCX-42372 ￥2,640(税抜\2,400)
＜CD収録内容＞
01 春待歌 作詞：hisakuni 作曲・編曲：松坂康司
＊TVアニメ「精霊幻想記２」エンディングテーマ
02 花言葉 作詞：月丘りあ子 作曲・編曲：塩原大貴
03 World of Words 作詞：成本智美 作曲：近藤圭一、成本智美 編曲：近藤圭一
04 連なって 作詞・作曲・編曲：松坂康司
05 My Step 作詞・作曲・編曲：松坂康司
06 春待歌（Instrumental）
07 花言葉（Instrumental）
08 World of Words （Instrumental）
09 連なって（Instrumental）
10 My Step （Instrumental）
＜DVD収録内容＞
「春待歌」Music Video／メイキング映像
ライブ・イベント情報
日時：2024年11月16日（土）
場所：山野ホール（〒151-8539 東京都渋谷区代々木1-53-1）
開場/開演：昼公演：14:00／15:00
夜公演：17:30／18:30
料金：全席指定 ＜特典付指定席＞\15,000＜指定席＞ \8,800
詳しくはホームページ
https://columbia.jp/suwananaka/live.html