諏訪ななかが、4枚目のコンセプトミニアルバム『足跡が紡ぐ世界』が10月30日(水)にリリース。同アルバムに収録される新曲「春待歌」が10月8日(火)0時より先行配信することが決定。同日21時には同曲のMusic Videoのフルサイズを公開する。「春待歌」は10月より放送開始のTVアニメ『精霊幻想記2』のエンディング主題歌で、YouTubeにてMV15秒ティザーが公開された。ミュージックビデオでは、彼女にとって初の楽曲となる和装に身を包んだクラシックな映像に仕上がっている。

諏訪ななか コンセプトミニアルバム『足跡が紡ぐ世界』2024年10月30日発売【初回限定盤CD+DVD】COZX-2126〜7 ¥3,300(税抜\3,000)【通常盤CD】COCX-42372 ¥2,640(税抜\2,400)<CD収録内容>01 春待歌 作詞:hisakuni 作曲・編曲:松坂康司*TVアニメ「精霊幻想記2」エンディングテーマ02 花言葉 作詞:月丘りあ子 作曲・編曲:塩原大貴03 World of Words 作詞:成本智美 作曲:近藤圭一、成本智美 編曲:近藤圭一04 連なって 作詞・作曲・編曲:松坂康司05 My Step 作詞・作曲・編曲:松坂康司06 春待歌(Instrumental)07 花言葉(Instrumental)08 World of Words (Instrumental)09 連なって(Instrumental)10 My Step (Instrumental)<DVD収録内容>「春待歌」Music Video/メイキング映像