ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと7つのオフィシャルホテルとの新たなコラボレーションプログラム『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オフィシャルホテル・パークエキスパート』の第1期生認定式を実施。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの超元気な認定式を盛り上げるべく、しゃべくり・ゼネラル・マネージャーの綾小路麗華さんやパークの仲間たちが様々な研修と試験を通過した認定者をお祝いしました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オフィシャルホテル・パークエキスパート』第1期生認定式

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと7つのオフィシャルホテルとの新たなコラボレーションプログラム『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オフィシャルホテル・パークエキスパート』

2024年9月9月30日に、『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オフィシャルホテル・パークエキスパート』第1期生の認定式が実施されました。

これまでもオフィシャルホテルとは様々なコラボレーションでゲスト・エクスペリエンスの向上に取り組み、パークの中だけでなく、入場前の期待感の醸成や、パーク体験後の余韻が楽しめるよう連携してきたユニバーサル・スタジオ・ジャパンとオフィシャルホテル。

今回は新たにオフィシャルホテルとのコラボレーションプログラムが開発され、パークとオフィシャルホテル史上初となるパークエキスパートが誕生します。

『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オフィシャルホテル・パークエキスパート』の誕生により、オフィシャルホテルに宿泊するゲストは、滞在中いつでもパークについての問い合わせや質問をすることができ、おススメの回り方や楽しみ方を知ることが可能に。

これにより、滞在期間中の旅行体験をより充実したものにすることができます。

10月1日より、オフィシャルホテルではピンバッジを着用したパークエキスパートたちがゲストの滞在が最高の思い出になるようサポートしてくれます。

オフィシャルホテル・パークエキスパート第一期生のコメント

この度は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オフィシャルホテル・パークエキスパートとして、ゲストの皆さまにお力添えできる機会をいただき、さらにこのような素敵な式典で私たちの想いを語る場を設けていただき、心から感謝申し上げます。

私たちは、この場に立つまでの研修を通じ、普段の業務では感じることができない、「ゲストにこの旅で一つでも多くの素敵な思い出を作ってほしい」という熱意やおもてなしに対する姿勢を目の当たりにし、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの旅を特別なものにするという使命感が芽生えました。

私たちはエキスパート認定を受けた今後も、ゲストの素敵な思い出づくりに貢献するために、パークの知識を学び続け、更新し、発信していくことを誓います。

また、1期生として、この機会を通じて出会った仲間たちとともに、パークエキスパートの存在がゲストの旅の目的の一つとなるよう、ホテルの枠を超えて手を取り合い、つながりを大切にしながら成長してまいりたいと思います。

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 総支配人 大賀 兆氏からのコメント

この度は、『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オフィシャルホテル・パークエキスパート』の制度を発足させることができ、大変光栄に思います。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンという超元気になれる場所に隣接し、宿泊者の多くがパークで過ごすという立地柄、正確で専門的な情報をお届けし、常に宿泊者がパークの世界観に浸ることのできる仕組みが整いました。

これから多くのゲストをお迎えする上で、ユニバーサルシティ・エリア一体となって、パークエキスパートを通してゲストへのホスピタリティをより良いものにしてまいる所存です。

合同会社ユー・エス・ジェイ プロジェクト責任者:合同会社ユー・エス・ジェイ マーケティング本部 シニア・バイス・プレジデント 金澤 亮氏からのコメント

今回、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは7つのオフィシャルホテルの皆さまと、新たに『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オフィシャルホテル・パークエキスパート』の制度をスタートさせることとなりました。

パークならではの過ごし方や楽しみ方をゲストの皆さまにお伝えすることで、24時間365日、常にユニバーサル・スタジオ・ジャパンの世界観に浸ることができるようになります。

パークとオフィシャルホテルの皆さまで、ユニバーサルシティ・エリアを一緒に盛り上げ、ゲストが超元気になってもらえるように、一層の取組みを進めてまいります。

『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オフィシャルホテル・パークエキスパート』とは

7つのオフィシャルホテルから志望者を募り、事前の座学やパーク内での研修を経て、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの知識を身に着けたスペシャリストを育成する制度。

『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オフィシャルホテル・パークエキスパート』に認定されるためには研修だけではなく、認定試験を通過することが求められます。

全オフィシャルホテル7ホテルに複数名在籍し、入場前のゲストの不安や相談、またパークでの楽しみ方をお勧めすることができます。

認定されたオフィシャルホテル・パークエキスパートはバッジをつけてホテルのフロントなどで勤務する予定です。

※ホテルによって所属するオフィシャルホテル・パークエキスパートの人数は異なります

パークとゲストの架け橋としてユニバーサルシティ・エリアをともに“超元気”に滞在中いつでもパークのことを聞くことができる、身近なプロがついに誕生。

2024年9月9月30日に実施された『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オフィシャルホテル・パークエキスパート』第1期生認定式の紹介でした。

