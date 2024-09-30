ËÌ¸Â¤ÎÃã¡Öµ¤ÀçÃã¡×·Ñ¾µ¤Ø¡¢À¸»º¼Ô¤éÊ³Æ®¡¡´ä¼ê¡¢300Ç¯¤ÎÎò»Ë¤â¿ÌºÒ¤Ç¾ÃÌÇ´íµ¡
¡¡´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¤Ê¤É¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ºßÍè¤ÎÃã¡Öµ¤ÀçÃã¡×¤Ï¡¢À½Ãã¹©¾ì¤¬¤¢¤ë»ºÃÏ¤Ç¤ÏÆüËÜºÇËÌ¤Ç¡ÖËÌ¸Â¤ÎÃã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£ÇÀÌô¤ò»È¤ï¤º¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¤À¡£2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤é¤¬¸åÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á¹ÉôÆüºÚ¡Ë
¡¡6·î¾å½Ü¡¢³¤¤òË¾¤àÆ±»Ô¤ÎÈª¤ÇÃãÅ¦¤ßÂÎ¸³²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Í»Ö¤ÎÀ¸»º¼Ô¤é¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖËÌ¸Â¤ÎÃã¤ò¼é¤ëµ¤ÀçÃã¤Î²ñ¡×¤¬Îò»Ë¤äÅ¦¤ßÊý¤òÀâÌÀ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÌó20¿Í¤¬¿·²ê¤òäÆ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Å¦¤ß¼è¤Ã¤¿¡£¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤¿µ¤ÀçÃã¤ò°û¤ó¤À»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö´Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¤ÀçÃã¤ÏÎ¦Á°¹âÅÄ»Ô¤äÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Ê¤Éµ¤ÀçÃÏÊý¤Ç¡¢¼ç¤Ë¼«²È¾ÃÈñÍÑ¤È¤·¤ÆºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Î¦Á°¹âÅÄ»Ô¤¬È¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤µ¤ì¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤é300Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¡¢20¸®¤Û¤É¤¬À¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¸»º¼Ô¤Î¹âÎð²½¤äÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¤ÇºÏÇÝ¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬µ¯¤¡¢ÃÏ°è¤ÏÄÅÇÈ¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤¿¡£Ãã¼ù¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¸Ï¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2012Ç¯6·î¤Ë´ä¼ê¸©¤«¤é½Ð²Ù¼«½Í¤òÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µ¤ÀçÃã¤Î¾ÃÌÇ´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ä°¦¹¥¼Ô¤é¤¬2012Ç¯¤Ë¼é¤ë²ñ¤òÀßÎ©¡£Åö½é¤«¤é²ñ¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÇÀ¶ÈµÆÃÓ»Ê¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤Ï¡Ö300Ç¯¤âÂ³¤¯µ¤ÀçÃã¤ÏÃÏ°è¤ÎÊõ¡£ÀäÂÐ¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤¹¡£
¡¡²ñ¤Ï¸©Æâ³°¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÅÇÈÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Ãã¼ù¤ÎºÆÀ¸¤ä½üÀ÷¤Î¤¿¤á¤Ë»Þ¤ò´¢¤êÊ§¤Ã¤¿¡£2013Ç¯6·î¤Ë¤Ï½Ð²Ù¼«½ÍÍ×ÀÁ¤¬²ò½ü¤µ¤ì¡¢ºÆ¤ÓÃãÅ¦¤ß¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»°Î¦±è´ßÆ»Ï©¤Î·úÀß¹©»ö¤ÇÈ²ºÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ãã¼ù¤ò°Ü¿¢¤¹¤ëÊÝÁ´³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¼êÅ¦¤ß¤Î¤¿¤áÁý»º¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ê¤¤¡£¸½ºß¡¢ÃãÍÕ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Î¤Ï»ÔÆâ¤Î¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤´¤¯°ìÉô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£µÆÃÓ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤è¤êÂ¿¤¯Î®ÄÌ¤µ¤»¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£