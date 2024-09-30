MADEIN¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëÊÝ¤Ä¤¿¤á¿çÌ²Ãæ¤âÅØÎÏ Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤â¸ì¤ë¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/30¡Û¿·¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦MADEIN¡Ê¥á¥¤¥Ç¥£¥ó¡Ë¤¬9·î7Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè39²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2024 AUTUMN¡¿WINTER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¤äÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ½÷Â·¤¤¤ÎMADEIN¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
MADEIN¤Ë¤Ï¡¢Á°¿È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëLIMELIGHT¡Ê¥é¥¤¥à¥é¥¤¥È¡Ë¤Î¥ß¥æ¡ÊMiU¡Ë¡¢¥¹¥Ø¡ÊSUHYE¡Ë¡¢¥¬¥¦¥ó¡ÊGAEUN¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢7·î15Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Kep1er¡Ê¥±¥×¥é¡¼¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¥Þ¥·¥í¡ÊMASHIRO¡Ë¡¢¥¤¥§¥½¡ÊYESEO¡Ë¤¬¹çÎ®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¡Ê2023¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ê¥Ê¡ÊSERINA¡Ë¡¢¥Ê¥´¥ß¡ÊNAGOMI¡Ë¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
9·î3Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼EP¡Ø상승¡Ê¥µ¥ó¥¹¥ó¡Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢º£²ó¤ÎTGC¤¬½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿7¿Í¡£¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Î¸ÄÀ°î¤ì¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÆ²¡¹¤È¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿MADEIN¤Î7¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿TGC¤ÎTOKYO RESIDENT Stage¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿MADEIN¤ÈÀî¸åÍÛºÚ ¡õ YONAKA Band¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¶Ê¡ØUNO - YONAKA ver.¡Ù¤Ï9·î25Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡½ Àè¤Û¤É¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢TGC¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥¤¥§¥½¡§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤¿¤é°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡½ º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢1ÈÖ»äÉþ¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¬¥¦¥ó¡§³§¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡½ ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¡¢»äÉþ¤òÂß¤·¼Ú¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥»¥ê¥Ê¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ÎÁ°¤Î»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¥Ê¥´¥ß¤Á¤ã¤ó¤Ë»ä¤ÎÉþ¤òÂß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥´¥ß¡§»äÉþ¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÉþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¼Ú¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥æ¡§¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ÏÀäÂÐ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÂ¤¬¤à¤¯¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤¤Ä¤â¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿²¤ë¤È¤¤Ë¤âÂ¸µ¤ËËí¤òÉß¤¤¤Æ¹â¤¯¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¿²¤¿¤ê¡¢Ãå°µ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤òÍú¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ø¤Ë¤â¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¿²¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥Ä¤¯¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏMADEIN¤Ç½é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤¿¥»¥ê¥Ê¤µ¤ó¤È¥Ê¥´¥ß¤µ¤ó¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡ÈÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡É¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥»¥ê¥Ê¡§»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤óÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬1ÈÖÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÄü¤á¤º¤ËÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
¥Ê¥´¥ß¡§»ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤ÄÍè¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¤ËºÇÂç¸Â¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢MADEIN¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¬¥¦¥ó¡§³§¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¯¤ÆÀ³Ê¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥¹¤Ø¡§ËÜÅö¤Ë³§¤¬¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ê¤È¤³¤í¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡½ ºÇ¸å¤Ë¤³¤ì¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤äÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥·¥í¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼EP¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖUNO¡×¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¤Þ¤À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î³èÆ°¤òÌµ»ö¤Ë¡¢·ò¹¯¤Ë¡¢¹¬¤»¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç1°Ì¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â³ð¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½ ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
7¿Í¤ÏÆ°²è¡õ¥¹¥Á¡¼¥ë»£±ÆÃæ¤âÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ç´Ö¤Î»þ´Ö¤Ë¤ÏÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤¿º£²ó¤Î¼èºà¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï´Ú¹ñ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÄÌÌõ¤òÄÌ¤µ¤ºÁ´¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç²óÅú¤·¡¢¤½¤Î¸ì³ØÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ï¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¶Ã¤¡£»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²£¤«¤é´Ú¹ñ¸ì¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¸ß¤¤¤Ë¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INTERVIEW PHOTO¡§²ÃÆ£Àé²í
¢¨À¸Ç¯·îÆü¡¿½Ð¿È
MASHIRO¡Ê¥Þ¥·¥í¡Ë¡§1999Ç¯12·î16Æü¡¿ÆüËÜ
MiU¡Ê¥ß¥æ¡Ë¡§2003Ç¯1·î9Æü¡¿ÆüËÜ
SUHYE¡Ê¥¹¤Ø¡Ë¡§2004Ç¯12·î13Æü¡¿´Ú¹ñ
YESEO¡Ê¥¤¥§¥½¡Ë¡§2005Ç¯8·î22Æü¡¿´Ú¹ñ
GAEUN¡Ê¥¬¥¦¥ó¡Ë¡§2005Ç¯11·î8Æü¡¿´Ú¹ñ
SERINA¡Ê¥»¥ê¥Ê¡Ë¡§2006Ç¯5·î3Æü¡¿ÆüËÜ
NAGOMI¡Ê¥Ê¥´¥ß¡Ë¡§2007Ç¯7·î2Æü¡¿ÆüËÜ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ½÷Â·¤¤¤ÎMADEIN¡¢°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¢¡MADEIN¡ÖTGC¡×¤Ç½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã
MADEIN¤Ë¤Ï¡¢Á°¿È¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ëLIMELIGHT¡Ê¥é¥¤¥à¥é¥¤¥È¡Ë¤Î¥ß¥æ¡ÊMiU¡Ë¡¢¥¹¥Ø¡ÊSUHYE¡Ë¡¢¥¬¥¦¥ó¡ÊGAEUN¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢7·î15Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×Kep1er¡Ê¥±¥×¥é¡¼¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¥Þ¥·¥í¡ÊMASHIRO¡Ë¡¢¥¤¥§¥½¡ÊYESEO¡Ë¤¬¹çÎ®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS¡×¡Ê2023¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥»¥ê¥Ê¡ÊSERINA¡Ë¡¢¥Ê¥´¥ß¡ÊNAGOMI¡Ë¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¢¡MADEIN¡¢»äÉþ¤òÂß¤·¼Ú¤ê ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤ÎÈë·í¤Ï¡©
¡½ Àè¤Û¤É¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢TGC¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥¤¥§¥½¡§¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤Î´é¤ò¸«¤¿¤é°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡½ º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢1ÈÖ»äÉþ¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤È»×¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¬¥¦¥ó¡§³§¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡½ ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î´Ö¤Ç¡¢»äÉþ¤òÂß¤·¼Ú¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥»¥ê¥Ê¡§¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤ÎÁ°¤Î»£±Æ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¥Ê¥´¥ß¤Á¤ã¤ó¤Ë»ä¤ÎÉþ¤òÂß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥´¥ß¡§»äÉþ¤Ç¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÉþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¼Ú¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥æ¡§¤ªÉ÷Ï¤¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¤Ë¤ÏÀäÂÐ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤éÂ¤¬¤à¤¯¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤¤Ä¤â¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿²¤ë¤È¤¤Ë¤âÂ¸µ¤ËËí¤òÉß¤¤¤Æ¹â¤¯¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¿²¤¿¤ê¡¢Ãå°µ¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤òÍú¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ø¤Ë¤â¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¿²¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥Ä¤¯¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÌµ°Õ¼±¤Ë¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡MADEIN¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏMADEIN¤Ç½é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤¿¥»¥ê¥Ê¤µ¤ó¤È¥Ê¥´¥ß¤µ¤ó¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡ÈÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡É¤ò¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥»¥ê¥Ê¡§»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤óÍî¤Á¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬1ÈÖÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÄü¤á¤º¤ËÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
¥Ê¥´¥ß¡§»ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤ÄÍè¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¤ËºÇÂç¸Â¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡MADEIN¤Î¶¯¤ß¡õÌÜÉ¸¡Ö²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç1°Ì¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¡×
¡½ ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢MADEIN¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¬¥¦¥ó¡§³§¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¯¤ÆÀ³Ê¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¥¹¤Ø¡§ËÜÅö¤Ë³§¤¬¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Ê¤È¤³¤í¤¬»ä¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡½ ºÇ¸å¤Ë¤³¤ì¤«¤é¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤äÌÜÉ¸¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥·¥í¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼EP¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖUNO¡×¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬¤Þ¤À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î³èÆ°¤òÌµ»ö¤Ë¡¢·ò¹¯¤Ë¡¢¹¬¤»¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç1°Ì¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â³ð¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½ ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤³¤Ü¤ìÏÃ
7¿Í¤ÏÆ°²è¡õ¥¹¥Á¡¼¥ë»£±ÆÃæ¤âÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ç´Ö¤Î»þ´Ö¤Ë¤ÏÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¹Ô¤·¤¿º£²ó¤Î¼èºà¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï´Ú¹ñ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÄÌÌõ¤òÄÌ¤µ¤ºÁ´¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç²óÅú¤·¡¢¤½¤Î¸ì³ØÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ï¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¶Ã¤¡£»þ¤Ë¤ÏÆüËÜ½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²£¤«¤é´Ú¹ñ¸ì¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬¸ß¤¤¤Ë¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
INTERVIEW PHOTO¡§²ÃÆ£Àé²í
¢¡MADEIN¡Ê¥á¥¤¥Ç¥£¥ó¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¢¨À¸Ç¯·îÆü¡¿½Ð¿È
MASHIRO¡Ê¥Þ¥·¥í¡Ë¡§1999Ç¯12·î16Æü¡¿ÆüËÜ
MiU¡Ê¥ß¥æ¡Ë¡§2003Ç¯1·î9Æü¡¿ÆüËÜ
SUHYE¡Ê¥¹¤Ø¡Ë¡§2004Ç¯12·î13Æü¡¿´Ú¹ñ
YESEO¡Ê¥¤¥§¥½¡Ë¡§2005Ç¯8·î22Æü¡¿´Ú¹ñ
GAEUN¡Ê¥¬¥¦¥ó¡Ë¡§2005Ç¯11·î8Æü¡¿´Ú¹ñ
SERINA¡Ê¥»¥ê¥Ê¡Ë¡§2006Ç¯5·î3Æü¡¿ÆüËÜ
NAGOMI¡Ê¥Ê¥´¥ß¡Ë¡§2007Ç¯7·î2Æü¡¿ÆüËÜ
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û