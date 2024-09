“ガルプラ出身”池間琉杏も所属！Gen1esに動画インタビュー「6ヶ国語が飛び交うグループです！」

Mnetオーディション番組「Girls Planet 999:少女祭典」に出演した池間琉杏も所属する多国籍ガールズグループGen1esが、Kstyleの動画インタビューに初登場! デビュー後初のファンイベントの感想や、9月6日にリリースされた1st EP「Hourglass」の注目ポイントをたっぷりと語ってくれました。普段は6ヶ国語を使ってコミュニケーションをとっていて、日本の漫画やアニメにハマっているというメンバーも! メンバーそれぞれの出身地にまつわるグルメや楽しいこと、ものなどにも触れながら楽しく過ごしているそうです。

「Hourglass」は、Gen1esの魅力をたっぷりと感じられる4曲が収録されたミニアルバム。プレデビューソング「LUCKY BELL」から雰囲気をガラリと変えたキュートな曲調と、パワーアップしたパフォーマンスで人気を集めています。

■リリース情報

Gen1es 1st EP「Hourglass」

好評リリース中!



【収録曲】

1. LUCKY BELL

2. Hourglass

3. Dot Dot Dot

4. Sick of You

5. LUCKY BELL (Inst.)

6. Hourglass (Inst.)

7. Dot Dot Dot (Inst.)

8. Sick of You (Inst.)



■関連サイト

・Gen1es公式X