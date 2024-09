KISS OF LIFE、3rdミニアルバム「Lose Yourself」サンプラー映像を公開…BELLEがタイトル曲の作詞に参加

KISS OF LIFEのニューアルバムのタイトル曲が公開された。本日(30日)、公式チャンネルを通じて3rdミニアルバム「Lose Yourself」のサンプラー映像が公開された。約6分ほどの今回の映像には、自分とは異なる自我を持つドッペルゲンガーの存在を認識することになるKISS OF LIFEの姿と、雨の中で繰り広げられる新曲「Get Loud」のパフォーマンスの一部が華やかな映像で表現され、見る人々の視線を釘付けにした。

メンバーらの多彩な姿が盛り込まれた映像と共に、各曲の情報も公開された。異色的かつ中毒的なサウンドと感覚的なラップ、セクシーな雰囲気が際立つボーカルまで、彼女たちの魅力を詰め込んだタイトル曲 「Get Loud」の作曲にはメンバーのBELLEが参加した。これまでKISS OF LIFEのアルバム制作に何度も参加してきたBELLEは、デビュー曲「Shhh」に続いて再びタイトル曲の作曲に参加し、期待をより一層高めた。他にも、レトロなサウンドでもう一度KISS OF LIFEならではのY2Kスタイルを表現した「R.E.M」、グルーヴィーなサウンドとメンバーの魅惑的なボイスが際立つ「Chemistry」、軽快なメロディーとビートが印象的な「Too Many Alex」、ダークな世界観の「Igloo」、エキゾチックな魅力の「No One But Us」に雄大で軽快なロックサウンドの「Back To Me」まで、今回のアルバムの中に多様なジャンルを溶け込ませ、独自の音楽性を見せつけた。KISS OF LIFEの3rdミニアルバム「Lose Yourself」は、10月4日に先行公開曲が公開され、10月15日午後6時に各音楽配信サイトを通じてリリースされる。