Ãæß·ÂîÌé¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×
²Î¼êÃæß·ÂîÌé¡Ê28¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦ËÌ¶è¤ÎËÌ¤È¤Ô¤¢¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¥Ä¥¢¡¼¡×¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ý±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¡¢¥Ð¥ó¥É¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¤È°Û¤Ê¤ë3¼ïÎà¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òºòÇ¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¼ê±þ¤¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«
¥Ä¥¢¡¼¤ò3¤Ä¤Î¹½À®¤ËÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï·ë¹½ÉÔ°Â¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤Î±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯È¿±þ¤¬ÎÉ¤¤¡£±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤¹¤´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÎÃ£À®´¶¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â²¿¤ÎÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤´¼«¿È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥Ð¥ó¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤¹¤´¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤·¡¢º£Ç¯¤Î±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ï²Î¼ê¤Î¥¯¥ß¥³¤µ¤ó¤Ë¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£11·î¤«¤é¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¥Ä¥¢¡¼¤Ï¤ª¼Çµï¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â¡ÖÃæß·ÂîÌé¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÓÊÂ¤ß¤â°ã¤¦¤·¼«Ê¬¤ÎÄ©¤à¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â°ã¤¦¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ýº£Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¡£Á°È¾¤ÎºÇ¸å¤Î¶Ê¤¬Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¡Ö¤ß¤À¤ìÈ±¡×¤Ç¤¹
½éÄ©Àï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¥ï¥ó¥³¡¼¥é¥¹ÌÜ¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡Ö¼«Ê¬¤¬²Î¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÃËÀ¤Î¥¡¼¤Ç¡¢½÷À¤Î¿´¾ð¤ò²Î¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æñ¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²»°è¤¬¤¹¤´¤¯¹¤¤¡£Ä©Àï¤Ç¤¹¡£
¡Ý19¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«¿È¤Î²Î¤¬4¶Ê¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡Ö¤Ê¤ß¤À¤ÎÛÙ¡×¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÊâ¤ß¡¡Part1¡×¡Ê20Ç¯È¯Çä¡Ë¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¤¹
¼Â¤Ï¤³¤Î¶Ê¤Ï¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°°ÊÍè¡¢²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ï¤³¤Î±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¥Ä¥¢¡¼¤¬½é¤á¤Æ¡£¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬´î¤Ö¶Ê¤Ã¤Æ²¿¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢À¸¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¶Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥Ý¥ó¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡Ý10·î3Æü¤¬29ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹
30Âå¤Ã¤Æ»é¤¬¾è¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤»þ´ü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£29ºÐ¤«¤é30ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ï¡¢30Âå¤¬¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤Ç¤â³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÃÆ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ý¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«
º£Ç¯¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ê3¡Á6·î¡Ë¡¢±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ê8¡¢9·î¡Ë¤È²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥Ö¤Ï³§¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¡Ê11·î¤«¤é¡Ë°ú¤¸ì¤ê¥Ä¥¢¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãæß·ÂîÌé¤Ë¤â¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£