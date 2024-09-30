【スイス】
KOFスイス先行指数（9月）16:00
予想　101.1　前回　101.6

【英国】
消費者信用残高（8月）17:30
予想　N/A　前回　12.0億ポンド

マネーサプライM4（8月）17:30
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)
予想　N/A　前回　2.1%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（速報）（9月）21:00　
予想　N/A　前回　-0.1%（前月比)　
予想　N/A　前回　1.9%（前年比)　
予想　N/A　前回　-0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　N/A　前回　2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【南アフリカ】
貿易収支（8月）21:00
予想　N/A　前回　176.0億ランド

【米国】
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（9月）22:45
予想　46.0　前回　46.1

※予定は変更されることがあります。