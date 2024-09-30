これからの予定【経済指標】
【スイス】
KOFスイス先行指数（9月）16:00
予想 101.1 前回 101.6
【英国】
消費者信用残高（8月）17:30
予想 N/A 前回 12.0億ポンド
マネーサプライM4（8月）17:30
予想 N/A 前回 0.3%（前月比)
予想 N/A 前回 2.1%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（速報）（9月）21:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 1.9%（前年比)
予想 N/A 前回 -0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 N/A 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【南アフリカ】
貿易収支（8月）21:00
予想 N/A 前回 176.0億ランド
【米国】
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（9月）22:45
予想 46.0 前回 46.1
※予定は変更されることがあります。
KOFスイス先行指数（9月）16:00
予想 101.1 前回 101.6
【英国】
消費者信用残高（8月）17:30
予想 N/A 前回 12.0億ポンド
マネーサプライM4（8月）17:30
予想 N/A 前回 0.3%（前月比)
予想 N/A 前回 2.1%（前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ消費者物価指数（速報）（9月）21:00
予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)
予想 N/A 前回 1.9%（前年比)
予想 N/A 前回 -0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想 N/A 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)
【南アフリカ】
貿易収支（8月）21:00
予想 N/A 前回 176.0億ランド
【米国】
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（9月）22:45
予想 46.0 前回 46.1
※予定は変更されることがあります。