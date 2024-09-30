【スイス】

KOFスイス先行指数（9月）16:00

予想 101.1 前回 101.6



【英国】

消費者信用残高（8月）17:30

予想 N/A 前回 12.0億ポンド



マネーサプライM4（8月）17:30

予想 N/A 前回 0.3%（前月比)

予想 N/A 前回 2.1%（前年比)



【ユーロ圏】

ドイツ消費者物価指数（速報）（9月）21:00

予想 N/A 前回 -0.1%（前月比)

予想 N/A 前回 1.9%（前年比)

予想 N/A 前回 -0.2%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)

予想 N/A 前回 2.0%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)



【南アフリカ】

貿易収支（8月）21:00

予想 N/A 前回 176.0億ランド



【米国】

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（9月）22:45

予想 46.0 前回 46.1



※予定は変更されることがあります。

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