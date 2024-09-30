明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０２：５５ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が講演

０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（短観）

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の主な意見

１０：３０ 豪・小売売上高

１０：３０ 豪・住宅建設許可件数

１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

２３：００ 米・建設支出

２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

※日・閣議

※日・臨時国会召集，首相指名選挙

※中国，香港，韓国市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ダイセキＳ<1712>，クラウディア<3607>，フイルコン<5942>，ナガイレーベ<7447>，象印<7965>，オークワ<8217>，ダイセキ<9793>

※東証スタンダード上場：シマダヤ<250A>

※海外企業決算発表：ナイキほか



出所：MINKABU PRESS