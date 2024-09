セガプライズより、「花とゆめ」で連載されていた大人気漫画『学園アリス』グッズが2025年1月より登場!

樋口橘先生による、制服姿の「佐倉蜜柑」「今井蛍」「日向棗」「乃木流架」の4人の描き下ろしイラストグッズも展開されます☆

セガプライズ『学園アリス』グッズ

登場時期:2025年1月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターやオンラインクレーン

白泉社の大人気漫画『学園アリス』のアミューズメント専用景品が、セガプライズから登場!

『学園アリス』は、2002年から「花とゆめ」にて連載を開始し、テレビアニメの放送やゲーム化など様々な展開で多くのファンを持つ作品です。

今回セガプライズからは「樋口橘先生」描き下ろしイラストを使ったアソートを含む、アクリルスタンドや缶バッジ、さらにぬいぐるみなどが展開されます。

アクリルスタンド/Mぬいぐるみ“Mr.ベア”

登場予定:2025年1月より順次

ラインナップ:

・アクリルスタンド:全8種、全長約5.5×0.5×11cm

・Mぬいぐるみ“Mr.ベア”:全2種、全長約20×21×22cm

アクリルスタンドの制服姿の4人は、セガプライズ限定の描き下ろしイラスト!

樋口橘先生の優しいタッチで描かれた「佐倉蜜柑」「今井蛍」「日向棗」「乃木流架」の4人がお部屋に飾れます。

Mぬいぐるみ“Mr.ベア”は、もともとぬいぐるみとして登場したキャラクターがリアルにぬいぐるみ化。

かわいいリボン付きもあります☆

缶バッジ、ぬいぐるみ

登場時期:2025年2月より順次

ラインナップ:

・缶バッジ:全10種、全長約8×0.5×8cm

・ぬいぐるみ:全4種、全長約11×7×16cm

描き下ろしイラストと、連載当時のイラストを使ったファン必見の缶バッジ。

たくさんコレクションしたくなる、美麗なグッズです。

ぬいぐるみは「佐倉蜜柑」「今井蛍」「日向棗」「乃木流架」の4人がラインナップ。

キャラクターの個性や特徴を活かした表情に注目です☆

原作者・樋口橘先生の描き下ろしイラストも楽しめる、大人気漫画『学園アリス』のプライズ。

セガプライズの『学園アリス』グッズは、2025年1月より、全国のゲームセンターやオンラインクレーンにて順次展開予定です。

©樋口橘/白泉社

※掲載の画像は開発中のため、実際の製品とデザイン・仕様が異なる場合があります

※登場時期は予告なく変更、または展開中止になる場合があります

