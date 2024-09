「りぼん」発刊70周年を記念して、セガプライズより『アニマル横町』グッズが登場!

主人公「松崎亜美」や「イヨ」「ケンタ」「イッサ」のぬいぐるみやマスコット、雑貨が展開される予定です☆

セガプライズ『アニマル横町』グッズ

登場時期:2025年1月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターやオンラインクレーン

集英社の少女まんが雑誌「りぼん」が2025年に70周年を迎えることを記念して、代表作品『アニマル横町』グッズがセガプライズより登場します☆

『アニマル横町』は、2000年から連載を開始し現在も連載中の大人気漫画で、2005年にはアニメ化もされたことから今の20〜30代女性を中心に幅広い人気を誇る作品です。

セガプライズからは主人公「松崎亜美」や「イヨ」「ケンタ」「イッサ」のぬいぐるみ、マスコット、雑貨が展開予定となっています。

アクリルキーチェーン/ぬいぐるみ

登場予定:2025年1月より順次

サイズ:

・アクリルキーチェーン:全8種、全長約4×0.5×6.5cm

・ぬいぐるみ:全4種、全長約10×6×16cm

2025年1月に登場するのは、アクリルキーチェーンとぬいぐるみ。

アクリルキーチェーンは「松崎亜美」「イヨ」「ケンタ」「イッサ」の各キャラクターをデザインしたものに加え、「りぼんマスコットコミックス」の形をしたものもラインナップされます☆

ぬいぐるみは、全キャラクター揃えたくなるかわいらしさです。

マスコット

登場予定:2025年2月より順次

種類:全3種

サイズ:全長約6×3.5×10cm

ハチャメチャトリオ「イヨ」「ケンタ」「イッサ」のマスコットも登場!

かわいい笑顔に癒やされる、手のひらサイズのマスコットです。

「りぼん」で長期連載中の人気作『アニマル横町』のプライズ。

セガプライズの「りぼん」発刊70周年を記念した『アニマル横町』グッズは、2025年1月より、全国のゲームセンターやオンラインクレーンにて展開予定です。

©前川 涼/集英社

※掲載の画像は開発中のため、実際の製品とデザイン・仕様が異なる場合があります

※登場時期は予告なく変更、または展開中止になる場合があります

