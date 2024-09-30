ÂçÂô¤¿¤«¤ª¤¬È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ÇSP¤ò¹¥±é¡ªÆ£¸¶ÎµÌé¤Èºî¤ê½Ð¤·¤¿¶þ»Ø¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Î¡ÖÏÎ¤Î½Ý ¤ï¤é¤Î¤¿¤Æ¡×
³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤È±éµ»ÎÏ¤Ç¡¢1990Ç¯Âå¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡£Èà¤¬2013Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¤¬¡ÖÏÎ¤Î½Ý ¤ï¤é¤Î¤¿¤Æ¡×¤À¡£
¡ÖBE-BOP-HIGHSCHOOL¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯ºî²È¡¦¤¤¦¤Á¤«¤º¤Ò¤í¤¬ÌÚÆâ°ìÍµÌ¾µÁ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¶§°ÈÈ¤ò¤á¤°¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£8Ç¯Á°¤Ë¾¯½÷Ë½¹Ô»¦¿Í»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤ÆÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÈ¿Í¡¦À¶´Ý(Æ£¸¶ÎµÌé)¡£¤·¤«¤·¡¢²¾½Ð½ê¤ÎÄ¾¸å¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¾¯½÷¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿À¶´Ý¤ò¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÁÄÉã¤Ç¤â¤¢¤ëºâ³¦¤ÎÂçÊª¡¦éðÀî(»³ºêÅØ ¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡ÖÎ©¤µ¤¡×¡Ë¤Ï¡¢Âç¼êÁ´¹ñ»æ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡ÖÈÈ¿Í¤ò»¦¤·¤¿¼Ô¤Ë10²¯±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¡×¤È¤¤¤¦Á´ÌÌ¹¹ð¤ò½Ð¹Æ¤·¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£º£¤Þ¤ÇÆ¿¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢½±¤ï¤ì¤¿À¶´Ý¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ë½ÐÆ¬¡£·Ù»ëÄ£¤ÎSP¡¦ÌÃ´£(ÂçÂô)¡¢Çò´ä(¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò)¤é5¿Í¤Î·Ù´±¤¬À¶´Ý¤òÅìµþ¤Þ¤Ç¸îÁ÷¤¹¤ëÇ¤Ì³¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¤¬¡¢°ì¹Ô¤Ï¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç·ü¾Þ¶âÌÜÅö¤Æ¤ÎÏ¢Ãæ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë...¡£
ËÜºî¤ÇÂçÂô¤¬±é¤¸¤ëÌÃ´£¤Ï¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÃæ¤Ç¤â·Ù¸î²Ý¤Ë½êÂ°¤·¡¢Í×¿Í·Ù¸î¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëSP¡£½éÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¼Í·â¤ÎÏÓÁ°¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢½Æ¤ÎÈ¿Æ°¤âÆñ¤Ê¤¯µÛ¼ý¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¶þ¶¯¤ÊÆùÂÎ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÍê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÃË¤À¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò´Ñ¤ë¼Ô¤Ë°ì½Ö¤ÇÍ¿¤¨¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬ÈÈºá¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀ¶´Ý¤ò·Ù¸î¤·¡¢Ê¡²¬¤«¤éÅìµþ¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£Æ±¤¸Ç¤Ì³¤Ë½¢¤¯Çò´ä¤Ë¡Ö½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ÎSP¤¬½Æ¤ò·â¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤·¤«¤â10²¯±ß¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾éÃÌ¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÂçÂô¤Ïº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡Ö°ìÂÎ²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¾éÃÌ¤ò¸À¤¦Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤ÎÀè¤¬»×¤¤¤ä¤é¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤ò¸«»ö¤Ë¶Å½Ì¡£ÌÃ´£¤Î¼ÂÄ¾¤ÊÀ³Ê¤ò¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Çò´ä¤«¤é¤Î¡ÖÌÃ´£¤µ¤ó¤ÏÀ¶´Ý¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤ò·Ù¸î¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¾å¤«¤é¼é¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÃ¯¤Ç¤â¼é¤ë¡£¤½¤ì¤¬²¶¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¸å¡¢Çò´ä¤¬¡¢Æ±¤¸Ç¤Ì³¤Ë½¢¤¯¿ÀÈ¤(±Ê»³°¼ÅÍ)¤«¤é¤Î·ùÌ£¤Ë¡¢Àè¤Û¤É¤Î¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤Ç¸£À©¤·¤¿¤Î¤ò¸«¤ÆÈù¾Ð¤à¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÌÃ´£¤¬Àº¿ÀÅª¤Ë¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ê¡²¬¤ÇÀ¶´Ý¤È¹çÎ®¤·¡¢Åìµþ¤òÌÜ»Ø¤¹ÌÃ´£¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢10²¯±ß¤ËÌÜ¤¬¤¯¤é¤ó¤À¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ÇÀ¶´Ý¤ÎÌ¿¤òÁÀ¤¤¤ËÍè¤ë¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î°ÜÁ÷»þ¤Ë¤ÏÇúÈ¯Êª¤òÀÑ¤ó¤À¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬µÕÁö¡£¤½¤Î¸å¤âµ¡Æ°Ââ°÷¤¬½±·â¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÃ´£¤¿¤Á¤òµçÃÏ¤Ë´Ù¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢ÌÃ´£¤ÏÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ·Ù¸îÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÀ¶´Ý¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ë¡£¤É¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ç¤â»ä¾ð¤ò¶´¤Þ¤º¡¢¥×¥í¤ËÅ°¤¹¤ëÌÃ´£¤ò¡¢ÂçÂô¤Ï°µÅÝÅª¤Ê°ÂÄê´¶¤Ç±é¤¸¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÂçÂô¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆóÅ¾»°Å¾¤¹¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¸å¤ËÂÔ¤Á¼õ¤±¤ëÌÃ´£¤ÈÀ¶´Ý¤ÎÂÐÖµ¥·¡¼¥ó¤ò¡¢¡Ö¶þ»Ø¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¡×¤È¤·¤Æµ±¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¥¯¡¼¥ë¤ÊSP¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤ä¡¢¶¸µ¤¤òÕÔ¤ó¤ÀÉ½¾ð¤Ç´Ñ¤ë¼Ô¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»Â³¤±¤ëÆ£¸¶ÎµÌé¤Î²ø±é¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦¶þ»Ø¤Îµ´ºÍ¡¦»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤ò¼º¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¤¬Áª¤Ó¼è¤ë·ëËö¤ò¡¢ÂçÂô¤Î°ÂÄê´¶¤Ë°î¤ì¤ë¼Çµï¤ËÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áÃæÂ¼¼Â¹á
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
ÏÎ¤Î½Ý ¤ï¤é¤Î¤¿¤Æ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2024Ç¯10·î23Æü(¿å)23:15¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§£×£Ï£×£Ï£×¥·¥Í¥Þ
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹