¡ÖÆ±´ü¤¿¤Á¤è¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¡¡¿ÆËÓ²ñÈñÍÑ¤òÁ´³Û»Ù±ç¡Ä¡ÖÈÕÇ¯Ê¼Ä¹¡×£Ê¡Ý£È£Ï£Ð£Å¤ÎÈþÃÌ¤¬ÏÃÂê
Íè·îÅ¾Ìò¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×£Â£Ô£Ó¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢£Ê¡Ý£È£Ï£Ð£Å¡Ê¥¸¥§¥¤¥Û¡¼¥×¡¢ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥½¥¯¡¢£³£°¡Ë¤¬Æ±Î½Ê¼»Î¤Î¿ÆËÓ¹Ô»öÈñÍÑ¤òÁ´³Û»Ù±ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÈþÃÌ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
£²£¹Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï£¹¿Í¤ÎÊ¼»Î¤¬£Ê¡Ý£È£Ï£Ð£Å¤Î¼Ì¿¿¤¬Æþ¤Ã¤¿²£ÃÇËë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
²£ÃÇËë¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥ó¡¦¥Û¥½¥¯Ê¼Ä¹¤ÈÇò¸×¿·Ê¼¶µ°éÂçÂâÊ¼Ä¹¤ÎÆ±´ü£Í£Ô¡ÊÃ»´ü¹ç½É¡Ë¡£Á´ÂÎ¶¨»¿¤ª¤è¤Ó»Ù±ç¡§£Â£Ô£Ó¡¡£Ê¡Ý£È£Ï£Ð£Å¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢£Ê¡Ý£È£Ï£Ð£Å¤Î¼Ì¿¿¤Î¾å¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤Õ¤¤À¤·¤Ë¤Ï¡ÖÆ±´ü¤¿¤Á¤è¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¡£ËÍ¤¬¤ª¤´¤ë¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤³¤¤¡£ÃéÀ¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç³È»¶¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
£Ê¡Ý£È£Ï£Ð£Å¤ÏºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ê£É£Î¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤ËÂ³¤¤¤ÆºòÇ¯£´·î¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç£²ÈÖÌÜ¤ËÆþÂâ¤·¤¿¡£Íè·î£±£·Æü¤ËÎ¦·³Ê¼Ä¹¤òËþ´üÅ¾Ìò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
£Ê¡Ý£È£Ï£Ð£Å¤ÏÅ¾Ìò¤ò£±¥«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿£±£·Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥££×£å£ö£å£ò£ó£å¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖËþ¤¿¤µ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤À¡¢»×¤¤»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½ê´¶¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
£Ê¡Ý£È£Ï£Ð£Å¤Ï¡Öº£¤ÏÈÕÇ¯Ê¼Ä¹¤½¤Î¤â¤Î¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö»þ´Ö¤ÏÇö¾ð¤À¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤ÆÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö²ÙÊª¤ÎÀ°Íý¤â¤·¤¿¤ê¡¢»È¤¤¹þ¤ó¤À°¦ÍÑ¤·¤¿ÉÊÊª¤â¸åÇ¤¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿´ÉÊªÂæ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´¤¬¾¯¤·¶¯¤Þ¤ë¡×¤È¤·¡Ö¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿Å¾Æþ¿·Ê¼¤ò¸«¤Æ¼«Á³¤ËÆ±ÉÂÁêÎù¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»Ñ¤È½Å¤Ê¤ê¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Îº¢¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¶öÁ³¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É£³£°Æü¤¬»Ä¤Ã¤¿º£Æü¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö³§¤µ¤ó¤Î²ÈÄí¤¬Ê¿ÏÂ¤Ç¤¢¤ëº£¡¢»ä¤Î¶»Ãæ¤Ë¤â¥Ï¥È¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·½ë¤¤½©Í¼¤À¤¬¡¢Ë¤«¤ÊÃæ½©¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤Ä¤Ä¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤´°§»¢¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡ÖÁá¤¯½©¤¬Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Íâ·î¤Î¤³¤ÎÆü¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤É¤¦¤«·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£