¹â¶¶ÍÎ°ì»á¡¡ÀÐÇË¿·ÁíºÛ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ö¥Ö¥ì¥Ö¥ì¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡×¡¡¿·À¯¸¢¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡×
¡¡¸µÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤Ç·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¢¿ôÎÌÀ¯ºö³Ø¼Ô¡¢²Å±ÙÂç¶µ¼ø¤Î¹â¶¶ÍÎ°ì»á¡Ê69¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö³À²ÖÀµ¡¡¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇËÌÐ»á¡Ê67¡Ë¤¬¿·ÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±ÊÂîÏº»á¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹â¶¶»á¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤éÀÐÇË»á¤¬°ÊÁ°¤«¤é¼«Ì±ÅÞ°÷¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¡ÖÊóÆ»¤À¤è¤Í¡£¤Ç¤âº£²ó¤âÅÞ°÷ÅêÉ¼¤Ç¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Í×¤¹¤ë¤ËÊóÆ»¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤½¤ì¤Ï¡£¾ð¼å¤Ê¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤¹¤ì¤Ð¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³À²Ö¥¢¥Ê¤¬ÀÐÇË»á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¡È¼çÎ®ÇÉ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¤È¡¢¹â¶¶»á¤Ï¡ÖÈ¿¼çÎ®¤Ç¤·¤ç¡©º£¤Þ¤ÇÁ´ÉôÈãÈ½¤·¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤ì¤ò¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë²ó¤ë¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¥Ö¥ì¥Ö¥ì¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¡Ö¥Ö¥ì¥Ö¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢À¯¼£²È¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢º¬¤Ã¤³¤Î¤Û¤¦¤ÏºâÀ¯¶Û½Ì¡¢¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Û¤¦¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó¡¢¡È¶âÍ»´ËÏÂ¤òÂ³¤±¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¿®¤¸¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤ª¤è¤Ó°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿·À¯¸¢¤Î´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Öº£²ó¤ÎÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÁªÂÐ¤Ã¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤âÁëºÝ¤Î¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£ÁëºÝ¤Î¿Í¤Ð¤Ã¤«¤êÆþ³Õ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£