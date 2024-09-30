À®ÅÄÍªÊå»á¡¡¼«Ì±ÅÞ¿·ÁíºÛ¤ÎÀÐÇË»á¤Î¡È¿´ÊÑ¤ï¤ê¡É¤Ë¡Ö¿ôÆü¤ÇÂÅ¶¨¡¢×ÖÅÙ¤·¤¿´¶¤¸¡×
¡¡£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥´¥´¥¹¥Þ¡Á£Ç£Ï£Ç£Ï¡¡£Ó£í£é£ì£å¡Á¡×¤Ç¤Ï¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥µ¡¼¤ÎÀ®ÅÄÍªÊå»á¤¬ÊÆ¹ñ¤«¤é¥ê¥â¡¼¥È¤Ç½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÌÐ¿·ÁíºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ¶¶»á¤ÏÅö½é¡¢¹ñ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç£±£±·î¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ£±£°·î¤Ë½°±¡²ò»¶¡Ê£±£µÆü¸ø¼¨¡¦£²£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ®ÅÄ»á¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Ï¼þ¤ê¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢°ÒÀª¤Î¤¤¤¤È¯¸À¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¾Ê¬°Ê¾åÅ±²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÆü¤ÇÂÅ¶¨¡¢×ÖÅÙ¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£