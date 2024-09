◆DBSing、初の単独公演開催

【モデルプレス=2024/09/30】ワタナベエンターテインメントによる男性ダンス&ボーカルグループ・DBSing(ディービーシング)が9月29日、東京・K−Stage O!にて初の単独公演を開催。計10曲を披露した。2023年12月に募集を開始した「男性ダンス&グループボーカルオーディション」。 3月23日に東京・原宿のワタナベ本社で行われた最終審査にて7人の新メンバーが選ばれ、DBSingは合計13人となった。

◆「D-BOYS」山田裕貴・瀬戸康史ら輩出

◆9月29日公演セットリスト

同公演では、初の配信リリース曲「What Innovate」を含む全10曲を披露。デビューに向けて邁進中の彼らの初々しくも熱い初単独公演は、盛況のうちに幕を降ろした。なお、12月26日には自身最大規模となるプロジェクトライブの開催が決定している。「音楽で日本と世界に挑戦する若手男性アーティスト」をコンセプトとした、ワタナベエンターテインメントが立ち上げた男性アーティスト集団。加藤大悟とプロジェクト内育成グループ・DBSingが在籍している。DBSingは、これまで山田裕貴や瀬戸康史を輩出してきたD-BOYSに「SING」という要素を加え、歌・ダンスを中心とする活動を行っていく。(modelpress編集部)M1.Luv SickM2.Easy as pieM3.Show me loveM4.温故知新トリビュートダンス・セクションM5.若者のすべて+いつかこの涙がM6.What Innovate_Original_RemixM7.SUMMER VIBERM8.Hello HelloM9.Shine On YouM10.SUMMER VIBER【Not Sponsored 記事】