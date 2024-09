東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」内にある「カフェ・カイラ舞浜店」

カフェ・カイラ舞浜店にて、ハワイ本店で地元の方に愛され続けてきた「本格的なハワイアンカレー」が発売されます☆

イクスピアリ カフェ・カイラ舞浜店「本格的なハワイアンカレー」

発売日:2024年10月1日(火)

販売店舗:カフェ・カイラ舞浜店

所在地:千葉県浦安市舞浜1-4 商業施設イクスピアリ2F(トレイダーズ・パッセージエリア)

ハワイ・ホノルルにある大人気カフェレストラン「カフェ・カイラ」

2012年に上陸した「カフェ・カイラ」日本唯一の店舗が、カフェ・カイラ舞浜店です。

日本にいながらハワイ気分が味わえるカフェ・カイラに、ハワイ本店で地元の方に愛され続けてきた「本格的なハワイアンカレー」が登場。

ココナッツミルクをベースにしたまろやかなルーが、程よいスパイスの風味と絶妙にマッチしたカレーが提供されます。

口当たりは優しく、それでいて奥深い味わいが広がるメニューです☆

豪快なステーキカレー

男女問わず高い人気を誇る、ガーリック醤油でソテーしたステーキを乗せた「豪快なステーキカレー」

カレーのルーにパイナップルやマンゴーを加えた、フルーティーにしてガッツリと味わえる大満足間違いなしの一品です。

シーフードカレー

女性に圧倒的人気を誇るの「シーフードカレー」もラインナップ。

魚介の旨味たっぷりで、一度食べたらやみつきになります。

ハワイでも愛されるカフェ・カイラ自慢のカレーが遂に日本上陸。

「豪快なステーキカレー」と「シーフードカレー」のほか、合計4種類のカレーが販売されます。

イクスピアリ カフェのカイラ舞浜店にて2024年10月1日より販売される「本格的なハワイアンカレー」の紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ステーキやシーフードを豪快にトッピング!イクスピアリ カフェ・カイラ舞浜店「本格的なハワイアンカレー」 appeared first on Dtimes.