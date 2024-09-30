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Mason Mount committed 1 foul and received a yellow card before he had a touch of the ball after coming on against Tottenham. #MUNTOT pic.twitter.com/coEMK17deW— WhoScored.com (@WhoScored) September 29, 2024