マンチェスター・ユナイテッドに所属する25歳のMFは今季も怪我に泣かされているようだ。



30日、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第6節、トッテナム・ホットスパーと対戦。試合はポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスの退場もあり、3-0と大敗を喫した。



そんな同試合で昨季に引き続きまたしても怪我を負ったのが25歳のMFメイソン・マウント。同選手は前半44分にイングランド代表MFコビー・メイヌーの負傷を受けて途中投入されると、ボールにタッチする前にファールを犯し、イエローカードを貰うことに。更には後半85分には負傷してしまい、途中交代。サッカーデータサイト『WhoScored.com』ではマウントを煽るような投稿もされており、現地からは厳しい声が続出している。





Mason Mount committed 1 foul and received a yellow card before he had a touch of the ball after coming on against Tottenham. #MUNTOT pic.twitter.com/coEMK17deW